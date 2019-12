Mes | Conte | no contrapposizioni con Di Maio Deciderà Parlamento

L’attacco al premier sul Mes non ha Paragone. Critiche feroci da parte del dissidente grillino : “Non tradisco gli elettori ma capisco Conte - che non ha fatto la campagna elettorale” : Sembra incredibile ma una delle Critiche più feroci al discorso pronunciato ieri dal premier Giuseppe Conte, alle prese con il Mes, non è arrivata da un avversario politico ma da un esponente della maggioranza. Si tratta del senatore Gianluigi Paragone (nella foto), eletto con i grillini, secondo cui quello del Capo del Governo è stato “un intervento da amministratore di condominio” che, evidentemente, non lo ha convinto. Anzi Paragone è deciso ...

Gianluigi Paragone distrugge Conte - Gualtieri e il Mes : Dura requisitoria di Gianluigi Paragone in un video postato sulla sua pagina Facebook. Non risparmia (quasi) nessuno in materia di Mes. L'irriverente, «costituzionalmente ribelle», così ama definirsi, Gianluigi Paragone, smonta tutte le difese di Conte e Gualtieri in materia di Mes. E se la prende anche con il quotidiano "Repubblica", reo di attaccare gratuitamente i

Mes - sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì : chi ha ragione tra Salvini e Conte? La risposta è clamorosa : Un sondaggio sorprendente, quello proposto da Giovanni Floris nel corso della puntata di DiMartedì in onda su La7 il 3 dicembre. Al centro della rilevazione di Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, c'è il Mes, il contestato fondo salva-Stati protagonista della furibonda polemica tra Giuseppe Conte e

Di Maio nega conflitti con Conte : "Piena sintonia su Mes e prescrizione" : "Con il presidente Conte mi sono sentito circa due ore fa. Siamo in piena sintonia sul Mes e sul tema della prescrizione. Dal primo gennaio mettiamo mano a un tema, che sarà legge, che eviterà ai furbi di perdere tempo nei processi e saltare la sentenza". A DiMartedì il ministro degli Esteri, e capo politico M5s, Luigi Di Maio, cerca di rintuzzare l'immagine di un rapporto sempre più logorato con il presidente del Consiglio. Di Maio ...

Conte : "No divisione con Di Maio su Mes" : 18.10 Sul Mes nessuna "contrapposizione tra me e Di Maio".Lo puntualizza il premier Conte, a Londra per il vertice Nato. Ci sono "diverse sensibilità nella maggioranza, ma se prendessimo dieci economisti a parlare di Mes verrebbero fuori dieci valutazioni diverse", sostiene. "Legittimo sollevare criticità ma poi bisogna operare una sintesi complessiva. Certamente l'ultima parola spetta al Parlamento". E lavoreremo, assicura, per rendere questo ...

Franco Bechis su Giuseppe Conte : "Supercazzole e musi lunghi - che autogol il discorso sul Mes" : Franco Bechis, nel suo editoriale sul Tempo in edicola martedì 3 dicembre, critica l'atteggiamento del premier Giuseppe Conte nel dibattito parlamentare sul Mes. Conte, scrive il direttore, è riuscito a non dire nulla per 28 lunghe e noiose pagine. Conte doveva chiarire se era intervenuto - come lo

Alessandro Di Battista - asse con Luigi Di Maio : Mes - il commento che è un allarme per Giuseppe Conte : Non solo retroscena di stampa. L'asse Luigi Di Maio-Alessandro Di Battista sembra davvero essere tornato. Obiettivo, staccare la spina al governo? L'ultima conferma pubblica viaggia sui social, dove il capo politico torna a parlare del Mes e delle parole del premier in aula ieri, lunedì 2 dicembre:

Mes - Riccardo Molinari incalza Giuseppe Conte : "Perché non ha chiesto un mandato preciso in aula?" : Una semplice domanda, per incastrare Giuseppe Conte. Una semplice domanda posta, sul Mes - il famigerato fondo salva-Stati - dal leghista Riccardo Molinari, ospita a L'Aria che tira su La7, il programma di approfondimento politico. All'indomani dell'infuocata seduta parlamentare in cui il premier ha

Luigi Di Maio contro Conte e il Mes. "Così non conviene" : Luigi Di Maio su Facebook: "Il Movimento 5 Stelle continua ad essere ago della bilancia. Decideremo noi come e se dovrà passare questa riforma del Mes, che è una cosa seria e su cui gli italiani debbono essere informati accuratamente". Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio torna ad esprimersi sul caso Mes,

Mes - Borghi : “Da Conte enorme presa in giro. Mostrò testo in inglese a 4 persone in una stanza chiusa con divieto di prendere appunti” : “Il testo del Mes, ancora assolutamente provvisorio e in lingua inglese, fu reso noto da Giuseppe Conte il 15 giugno 2019 e non in Parlamento, ma a quattro persone in un stanza chiusa di Palazzo Chigi col divieto di prendere appunti e scattare fotografie. Si è trattato di modalità vergognose, che sono state descritte dal senatore Alberto Bagnai. E di tutto questo c’è la prova documentale“. Sono le parole del deputato della ...

Lega : "Sul Mes Di Maio coerente Conte si è venduto per la cadrega" : "Non è vero che il governo fosse informato sulla riforma del Mes come ha affermato in Parlamento il premier. In Cdm non se ne è mai parlato in modo strutturato e Conte lo sa benissimo. Non ricordo infatti un ordine del giorno che recitasse come punto la... Segui su affaritaliani.it

Conte sul Mes : 'Sono accusato di alto tradimento' - ma non entra nel merito dei vantaggi : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe dovuto rispondere alle interrogazioni rivolte in questi giorni a lui e al Governo tutto in merito al Mes, in particolare doveva spiegare se avesse preso qualche impegno preciso o se avesse firmato qualcosa in rappresentanza dell'esecutivo Italiano. I suoi circa sessanta minuti di discorso alla Camera invece, hanno riguardato il comportamento degli oppositori, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, ...

Mes - Luigi Di Maio risponde a Giuseppe Conte : "Sapevamo tutto e ora decidiamo come e se passa" : Luigi Di Maio risponde a Giuseppe Conte che ha attaccato i grillini - "tutti i ministri sapevano" - sul Mes. "Il Movimento 5 Stelle continua ad essere ago della bilancia. Decideremo noi come e se dovrà passare questa riforma del Mes, che è una cosa seria e su cui gli italiani debbono essere informat

Mes - contraddizioni e silenzi nella verità di Conte : La domanda centrale che ruota attorno al Mes è se il Parlamento italiano sia stato bypassato e se lo stesso faccia ancora in tempo a chiedere delle modifiche del testo. Lo schema di Trattato...