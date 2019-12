LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Day 1 | Vettel inizia con il miglior tempo | poi

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.16 La colorazione delle gommee 2020 e le mescole scelte da Pirelli per questiThere’s also a feast of different tyres for teams to gorge themselves on

zazoomblog : LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Ferrari in pista con Vettel si provano le nuove gomme Pirelli 2020 -… - zazoomblog : LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: scatta il Day 1 si lavora sulle nuove gomme Pirelli 2020 - #Dhabi #DIRETTA:… - palinaciani : RT @f1grandprixit: F1 | Test Abu Dhabi 2019: segui con noi la prima giornata in DIRETTA #AbuDhabiTest -