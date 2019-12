La missione umanitaria in Congo e il sorriso dei bambini da difendere

feedproxy.google

(Di martedì 3 dicembre 2019) Cinquantasette anni all'anagrafe e ben cinquantadue missioni umanitarie condotte, per la maggiore, nell'Africa subsahariana tra Senegal, Burundi, Ruanda e. Uno zaino, una bandana e un messaggio da condividere ovunque si possa: l'appello alla comunità internazionale che nel gennaio scorso gli ha consegnato il premio Nobel per la Pace 2018, Denis Mukwege, che in particolare ha denunciato la drammatica situazione in. Francesco Barone, docente universitario nel Dipartimento di scienze (...) - Tribuna Libera / Africa,, crisi umanitari

jmorat : RT @Motoforpeace: Ci stiamo lavorando ... La partenza per la missione umanitaria 2020 in Sud America si avvicina ! Seguite la preparazione… - Motoforpeace : Ci stiamo lavorando ... La partenza per la missione umanitaria 2020 in Sud America si avvicina ! Seguite la prepara… - alemezlo : RT @lanavediteseoed: A #Palmanova sala piena per ascoltare @elenastanka e il racconto della sua esperienza sulle navi #ONG in missione uman… -