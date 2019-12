Il macho sei tu

vanityfair

(Di martedì 3 dicembre 2019) «Lo stupratore sei tu». Hanno iniziato a scandirlo, cantarlo, marciarlo, ballarlo, centinaia di ragazze del collettivo cileno Las Tesis il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Erano vestite come Myss Keta, anche se probabilmente non sanno chi sia: segno che in modo sottile e inesorabile, che lo si faccia urlando o cantando, la consapevolezza che il dominio maschile sulle donne abbia ormai i giorni contati attraversa il mondo, si veste degli stessi colori, gioca con le stesse maschere e pretende le stesse rose. In Cile, dove stiamo assistendo a una sistematica violazione dei diritti umani, non solo i collettivi femministi denunciano le violenze contro le donne che manifestano da parte delle forze dell’ordine, lo fa anche Amnesty International. C’è un rapporto durissimo che parla di repressione, pestaggi, stupri e torture per dissuadere ...

