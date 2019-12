I Medici 3 | spoiler terzo appuntamento | Lorenzo entra in contrasto con Savonarola

Spoiler secondo appuntamento I Medici : il Magnifico rischierà la vita per ottenere la pace : Questa sera martedì 3 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della terza stagione della serie tv 'I Medici'. secondo le anticipazioni in questo secondo appuntamento, in cui saranno trasmessi il terzo e il quarto episodio della terza serie, ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena. Lorenzo de' Medici non ha nessuna intenzione di cedere la città a Papa Sisto IV e cercherà una soluzione per porre fine alla ...

I Medici-la serie - spoiler episodi 1-4 : Clarice viene aggredita da Riario : Stasera andrà in onda su Rai 1 alle 21:30 la prima puntata de 'I Medici 3'. Il primo episodio è ambientato alcuni mesi dopo la congiura dei Pazzi dove Giuliano ha perso la vita. Lorenzo è assetato di vendetta e non è più l'uomo idealista e pacifista che abbiamo visto nella seconda stagione. L'atteggiamento del protagonista potrebbe mettere in crisi il rapporto con la moglie Clarice, donna molto religiosa che lo ha sempre stimato e sostenuto. Ora ...

Spoiler prima puntata terza stagione I Medici : Giuliano aveva un figlio illegittimo : Questa sera 2 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della fiction 'I Medici' che sarà composta da due episodi. Le vicende continueranno a girare intorno alla figura di Lorenzo de'Medici detto 'Il magnifico' che sarà interpretato dall'attore americano Daniel Sharman. Ma non è tutto, perché tra gli altri personaggi di spicco di questa stagione ci sarà la new entry di Gerolamo Savonarola, interpretato da Francesco ...

I Medici 3 - spoiler primi due episodi : Lorenzo sostituisce i Priori di Firenze : Lunedì 2 dicembre in prima serata su Rai 1 andranno in onda i primi due episodi de 'I Medici 3 - Nel nome della famiglia', la fiction a carattere storico ambienta a Firenze e diretta Christian Duguai. La seconda stagione si era conclusa con la congiura dei Pazzi e la morte di Giuliano De Medici (Bradley James) mentre in questo terzo capitolo ritroviamo suo fratello Lorenzo (Daniel Sharman) ancora tormentato dalla sete di vendetta. Egli, inoltre, ...