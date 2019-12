I cartelli messicani mettono in crisi il governo

it.insideover

(Di martedì 3 dicembre 2019) Idella drogacolpiscono ancora e stavolta a poche miglia dal territorio statunitense. Un bilancio che ricorda zone di guerra come la Siria, la Libia o la Somalia degli anni ’90, invece si tratta del Messico, di una piccola cittadina ad appena 35 miglia dal confine con gli Usa che si è trovata ad essere teatro di uno scontro armato con bilancio finale di 23 morti e 6 feriti. Tutto ha avuto inizio sabato mattina quando un gruppo di membri pesantemente armati del Cartello del Nord-Est (Cdn) hanno attaccato, a bordo di alcuni mezzi, siti governativi nella cittadina di Villa Union (3000 abitanti), prendendo di mira anche il municipio e crivellando di colpi la facciata dell’edificio. L’assalto, in stile militare, ha obbligato le forze federali ad intervenire e ne è nata una battaglia andata avanti per più di un’ora, con un bilancio di diciassette ...

muroverde_ : Il prezzo al mercato nero dei biscotti di Nutella è così alto che cartelli messicani stanno pensando di cambiare business. - ikigaigray : Raga ma Mahmood co sti baffi da boss dei cartelli messicani? - peterpatti : RT @Potemkin959: Piano Condor 2.0 Trump: “Nicaragua minaccia la sicurezza nazionale. I giorni del socialismo sono contati in Nicaragua/Vene… -