Di Maio tiene il punto sul Mes | «Non firmo un pacco Salvini su Conte? Delira | è lui da

Mes - Di Battista sostiene Di Maio : «Così non va - non conviene all'Italia» : Torna l'asse Di Maio-Di Battista. O meglio si fortifica anche sul Mes, il meccanismo Salva Stati che sta mandando in fibrillazione il governo. Il giorno dopo l'informativa del premier Conte...

M5S : Di Maio - 'Movimento sostiene compatto il premier Conte - serve contratto più forte' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Le stesse fake news che sono circolate su me e Beppe Grillo ci sono anche tra me e il Presidente del Consiglio. Il M5S è unito e compatto, sostiene queste governo e Giuseppe Conte e vogliamo che sia un governo che possa governare per altri tre anni". Lo ha

Di Maio non tiene più il Movimento e convoca "la ridotta" dei ministri : Il rilancio da parte del Pd di temi divisivi per M5s, come lo ius culturae e l’immigrazione, la valanga di emendamenti Dem alla legge di Bilancio, uniti alle tensioni interne al Movimento preoccupano Luigi Di Maio che ha riunito alla Farnesina ministri e sottosegretari pentastellati, chiedendo loro di fare quadrato attorno a lui.Preoccupazione giustificata visto che i dossier interni, a partire dalla decisione sulla regionali, rischiano di ...

Ilva - Luigi Di Maio non tiene più i suoi parlamentari - ammutinamento a un passo. E lui fa l'ecumenico : “Noi dobbiamo tenere la linea del Movimento, e la linea va decisa tutti insieme. Non è il momento di procedere a strappi”. È un Luigi Di Maio che si riscopre ecumenico nei giorni dell’abbandono di Ilva. Un gioco a rimpiattino con il Pd. Ieri notte, nel corso di un drammatico Consiglio dei ministri, i Dem hanno tirato fuori la volontà di approvare subito lo scudo penale per le acciaierie di Taranto. Il capo ...

Roma - Di Maio : “Pronto ddl per poteri speciali al sindaco. Parole Spadafora? Tutto M5s sostiene Virginia Raggi” : “Un po’ alla volta quella città la faremo risorgere dalle macerie ma per accelerare questo processo c’è bisogno di poteri speciali per il sindaco di Roma. Finalmente abbiamo pronto il ddl per attribuire, come in tutte le capitali europee che si rispettino, poteri speciali al sindaco di Roma”. Lo ha detto a Bastia Umbra il leader del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Mi auguro che il Parlamento possa ...