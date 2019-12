Chiellini Juventus | bordata improvvisa | “E’ stato un furto | l’hanno deciso loro”

juvedipendenza

(Di martedì 3 dicembre 2019)- Giorgio, intervenuto ai margini della cerimonia del Gran Galà del calcio, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista anche sul discorso Pallone d’Oro e sulla vittoria di Lione Messi. Parole di conforto anche per il suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, sul quale il capitano dellaha fatto riferimento in merito al Pallone d’Oro della passata stagione. Pochi peli sulla lingua e attacco mirato ai microfoni di “Sky Sport”: “Ronaldo? Era felice di essere qui, altrimenti non sarebbe venuto. Il Pallone d’Oro a Messi ci sta, il verol’anno scorso. Il Real Madrid hadi non farlo vincere a Ronaldo ed èmolto strano”., il difensore attacca il Real Madrid Il capitano bianconero ha poi aggiunto: “Il Real non voleva vincesse un suo ex ...

Gazzetta_it : Clamoroso Chiellini: “L’anno scorso il Real ha deciso di non far vincere il Pallone d’Oro a Ronaldo...”… - JuventusTV : Capitan @chiellini ai nostri microfoni dal #GGDC19 di Milano ??? On demand, qui ?? - SkySport : ?? Pallone d'Oro, frasi choc di #Chiellini ?? Che attacco? #SkySport #BallonDor -