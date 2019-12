Pearl Jam in Italia nel 2020 | in concerto all’Autodromo Internazionale di Imola

optimaitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019)Jam innelper un grandeestivo ad. L'atteso annuncio sugli impegni del gruppo inè arrivato oggi: iJam saranno innel nostro Paese per un'unica data-evento domenica 5 luglioEnzo e Dino Ferrari di. I Pixies saranno gli special guest della serata e si esibiranno sul palco dell'Autodromoprima deldeiJam. La tappana fa parte fa parte della tournée europea di 13 date che il gruppo intraprenderà il prossimo anno. IJam suoneranno in 13 location in giro per l’Europa dal mese di giugno del prossimo anno. La tournée europea inizierà ufficialmente il 23 giugno da Francoforte, dove la band non si esibiva dal 1992. A chiudere il tour deiJam in Europa sarà l'evento del prossimo 22 luglio ad Amsterdam. Budapest li riaccoglierà dopo 23 ...

LiveNationIT : I @PearlJam ritornano in Italia con un concerto evento! ?? Special guest: @PIXIES 5 luglio • Imola, Autodromo Inter… - ildiodelrock : Ora è ufficiale: i Pearl Jam suoneranno in Italia nel 2020 - EndCent : Pearl Jam a Imola il 5 luglio: special guest Pixies -