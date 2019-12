Il 700 napoletano attraverso la voce di un grande tenore | Francesco Santoli e le note di

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il 7 e l’8 dicembre week end musicale barocco alla Basilica di Sandi Paola e alla Chiesa di S. Orsola a Chiaia. Sabato 7 dicembre alle 19.00 alla Basilica di Sandi Paola per Suoni in Basilica/I Concerti della Sacrestia Papale il ‘700sarà riproposto ne “Il Canto di Partenope”ladeldi caratura internazionale. Il concerto vuole essere un omaggio alla città di Napoli che ospita l’evento, e alla musica vocale da camera italiana dal ‘600 al primo ‘900., accompagnato da Rosa Montano al pianoforte, si esibirà in un recital che esalterà la sua peculiarità e bravura vocaleil repertorio belcantistico, dall’arcaico Caccini al pieno Settecento di Giordani, Pergolesi, Marcello, Sarti, Spontini fino all’amato Rossini. Per ...

