Cometa di Natale | quando sarà possibile vederla I dettagli del fenomeno

termometropolitico

(Di lunedì 2 dicembre 2019)di. IdelScoperta nel 1948 dall’astronomo Americano di cui prende il nome: Carl Alvar Wirtanen, la46P/Wirtanen raggiungerà il punto più vicino al sole (perielio) il giorno 12 di questo mese per poi giungere nel punto di minor distanza dalla terra, circa 12 milioni di chilometri (0,08 Unità Astronomiche) il giorno 16, raggiungendo il massimo della luminosità. Denominata ladiosservarla anche con un piccolo binocolo e, stando alle previsioni, potrà essere distinta anche ad occhio nudo nel periodo di fly-by con la terra. 46P/Wirtanen. Qualche informazione aggiuntiva sulladiLe comete sono corpi solidi che orbitano perlopiù intorno al Sole. Esse sono costituite da ghiaccio, acqua e roccia che durante il loro Perielio (450milioni di km dal sole) sublimano passando ...

monicascapin77 : RT @anna_annie12: La prima cometa di Natale interstellare e non solo nel cielo di dicembre | Sky TG24 - 3BMeteo : Buona notizia #meteo: arriva la #cometadiNatale - NicolaManzari3 : Che tragedia.... Sta per arrivare la cometa di Natale interstellare e noi qui a fare la guerra.... ma viviamo in un… -