Chi è il prof di Siena che elogia Hitler su Twitter

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il rettore dell’Università dile ha prima bollate come opinioni personali, poi ha annunciato sanzioni, troppo il clamore per le esternazioni, non le prime, del docente di filosofia del diritto Emanuele Castrucci su. «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo», ha scritto accanto a una foto di Adolf. Sono state immediate le reazioni indigna al post che è stato definito antisemita e accusato di apologia del nazismo. Scorrendo i tweet precedenti sono chiare le posizioni contro gli ebrei del 67enne a Monterosso a Mare, La Spezia, docente adopo avere insegnato a Firenze e Genova. Parla dei Savi di Sion e cita in un tweet Corneliu Zelea Codreanu, il rumeno fondatore della Guardia di ferro: «Non c’è nulla che i giudei temano più dell’unità di un ...

AmiciUfficiale : “Hai tutte le carte per arrivare fino in fondo…devi solo far vedere chi è il vero Francesco” La prof… - fattoquotidiano : Sardine, Talamini Bisi: “Sì, sono razzista e me ne vanto”. Chi è il prof che attacca gli studenti anti-Salvini - graisan : RT @La_manina__: Ma guarda un po' con chi se la twittava amabilmente #Castrucci, il prof simpatizzante di Hitler e negazionista dell'univer… -