Benevento | è un Caldirola da trenta e… lode

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Nemmeno un Bright Gyamfi in versione “Franco Baresi“, come lo ha etichettato Pippo Inzaghi dopo l’eccellente prestazione con il Crotone, è riuscito a scalfire la titolarità di Luca. Espletato il turno di riposo forzato, a causa del cartellino rosso rimediato nel derby con la Juve Stabia, a Venezia il mancino di Desio ha ripreso regolarmente posto al centro della difesa del, come era sempre stato dall’inizio della stagione. Un punto fermo per Inzaghi e un punto di riferimento per i compagni,è diventato in poco tempo uno dei beniamini dei tifosi, vincendo e cancellando lo scetticismo, dovuto alla tenuta fisica, che ne aveva accompagnato l’approdo nel Sannio. Lo ha fatto a suon di buone prestazioni, convincendo subito la società a far valere la clausola presente nel contratto, utile ad ...

