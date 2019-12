Avellino | game over per la cessione | fine dei negoziati con Izzo e Circelli

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Dopo il comunicato di questa mattina salta definitivamente ladell’Us1912 con la cordata formata da Luigie Nicola. Ecco la nota ufficiale: “Visto il comunicato diramato in mattinata a nome di Claudio Mauriello e Gianandrea De Cesare il dottor Luigi, a titolo personale, facendo seguito alla comunicazione inviata in data 29/11/2019 nella quale veniva indicato come termine ultimo di attesa per le dimissioni dell’attuale consiglio di amministrazione dell’ Us1912 il giorno 30/11/2019 alle ore 12,00, comunica che la trattativa per l’acquisto della società, sempre in riferimento alla propria persona, è stata definitivamente interrotta“. L'articoloper ladeiconproviene da Anteprima24.it.

