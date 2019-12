Le Sardine camminavano nell’acqua del fossato del Castello di Ferrara? No! Nessun

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il primo dicembre 2019 l’utente Twitter Annina 4ever (@4everAnnina) pubblica un tweet in cui si dichiara stupefatta nel vedere una foto deldiin cui lestarebbero manifestando sull’acqua: È stupefacente come le #camminino sull’acqua deldel #di #. Ha del miracoloso anche come la sua superficie sia triplicata che neanche un grandangolo da paura. MiracoloAGrandangoliNeAbbiamo In una delle foto è segnato con un cerchio giallo il luogo dove i manifestanti, secondo l’utente, starebbero miracolosamente camminando nell’acqua del. Il punto evidenziato nell’immagine condivisa dall’utente. L’immagine è troppo scura, ma illuminando la scena notiamo che i manifestanti non si trovano affatto sopra l’acqua delma ai bordi dello stesso. Infatti, il...