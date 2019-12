I Socialdemocratici mettono in crisi la Grande Coalizione

it.insideover

(Di domenica 1 dicembre 2019) Itedeschiin dubbio il futuro dellacon la Cdu della Cancelliera Angela Merkel. Gli attivisti del partito hanno infatti eletto, nel corso delle primarie svoltesi domenica, Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken come nuovi leader del movimento progressista. La decisione ha suscitato scalpore perché i due sono estremamente critici circa l’alleanza con la Cancelliera e sarebbero pronti ad abbandonarla qualora il contratto di governo non venga rinegoziato, una mossa che la Cdu non ha intenzione di compiere. I vincitori si sono aggiudicati più del 50 per cento delle preferenze espresse dalla base socialdemocratica, composta da oltre 400mila persone ( l’affluenza si è però fermata al 53 per cento) ed hanno sconfitto Olaf Scholz, ministro delle Finanze dell’attuale esecutivo e Klara Geywitz, favorevoli al mantenimento della ...