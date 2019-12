I Medici anticipazioni | l’attore di Girolamo svela una grossa difficoltà

lanostratv

(Di domenica 1 dicembre 2019), Francesco Montanari: “Ho avutocon l’inglese” La terza stagione de Ista per arrivare su Rai 1, la prima puntata andrà in onda infatti lunedì 2 dicembre. In questa nuova stagione ci saranno alcune new entry, tra cui anche l’attore Francesco Montanari che interpreterà FràSavonarola. L’attore, in una lunga intervista a DiPiùTv, ha raccontato il suo personaggio e soprattutto hato qual è stata la sua più grande: recitare in inglese. Francesco Montanari ha dichiarato che nonostante lui parli inglese correttamente, sul set era necessaria una pronuncia impeccabile ed eliminare totalmente l’accento italiano. L’attore ha anche spiegato che è riuscito a superare questastudiando a Bristol: “La produzione mi ha affidato ad un insegnante che prima di affiancarmi ...

zazoomblog : I Medici la terza stagione dal 2 dicembre su Rai 1 anticipazioni - #Medici #terza #stagione #dicembre - infoitcultura : I MEDICI 3 nel nome della famiglia: cast, trama, anticipazioni fiction Rai 1 -