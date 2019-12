ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ci risiamo. L’ultima volta che un mezzo di comunicazione ufficiale si era permesso di deridere e insultare pesantemente le 200 milioni di donne che nel mondo soffrono diera il 2014, ma Radio 105 e gli speaker coinvolti nella vicenda avevano chiesto scusa, ammettendo di essere “ignoranti” in materia e di averla fatta fuori dal vaso. Questa volta la faccenda è ancora più grave perché gli insulti e la pesante ignoranza in materia appartengono a una, la show girlDi, al secolo Carmela Tonto, vedova del compianto giornalista Sandro Paternostro. La trasmissione radiofonica in questione è il Morning Show di Radio Globo dove la soubrette e altri due speaker si sono esibiti in una serie di battute al vetriolo, commenti sarcastici, sghignazzi e invettive assolutamente fuori luogo nei confronti di una giovane ascoltatrice che tentava di spiegare di essere...

TutteLeNotizie : Ho sentito Carmen Di Pietro offendere una donna affetta da endometriosi. Una malattia che… - carmen_distaso : RT @vitalbaa: @paolomadron come se ipoteticamente dei favori non ci si potesse disobbligare ex post dei favori ricevuti... (e sulla frappos… - carmen_distaso : RT @LadyMouse79: Fabio #Tuiach, consigliere di #Trieste ex Lega ed ex Forza Nuova, come cattolico si è sentito profondamente offeso dal fat… -