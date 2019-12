DIRETTA F1 | Live gara GP Abu Dhabi 2019 | Leclerc all’assalto di Hamilton e Verstappen

LIVE Juventus-Sassuolo 1-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : inizia il secondo tempo senza sostituzioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ inizia il secondo tempo! 13.20 Sassuolo che propone il suo gioco con rapidi scambi e possesso palla, di contro la Juventus si fa notare per delle accelerazioni in alcuni momenti della partita ma a centrocampo non riesce a far girare fluidamente il pallone. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo, Juventus-Sassuolo 1-1. 43′ Non ci saranno minuti di ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : si comincia - Hamilton favorito - la Ferrari si gioca tutto al via : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50: 20′ al via del GP! 13.48: Un rischio, di fatto, poco calcolato, perché Vettel per un soffio non ha preso la bandiera a scacchi, mentre Charles ha assistito all’ultimo tentativo degli altri da una posizione “privilegiata” senza poter fare nulla. LIVE Varese-Virtus Roma 79-54 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : lombardi dominanti nei primi tre quarti di gara! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86-57 Tripla dall’angolo di Kyzlink. 86-54 Canestro con fallo di Tambone che poi sbaglia il libero aggiuntivo. 84-54 Ferrero segna da tre, 30 punti di vantaggio per Varese! 81-54 Rubata e schiacciata a due mani di Peak. INIZIA L’ULTIMO QUARTO. 79-54 Termina qui anche il terzo periodo. 79-54 Ancora Jakovics! Il lettone si prende la sesta tripla (quarta a bersaglio) in appena 7 ...

LIVE Biathlon - 10 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA : vantaggio Fourcade dopo il primo poligono - Bormolini pazzesco con lo zero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Lo zero di J.Boe! Rapidissimo, ora tutto nelle mani del francese. Due errori per Kuehn. 13.07 All’arrivo Loginov davanti a Bjoentagaard di soli 5 secondi. J. Boe perde rispetto al tandem che lo insegue! 13.06 Fourcade resta sulle code di T.Boe. Occhio al secondo poligono di Kuehn adesso. 13.05 BormoliniIIIIIIIIIII! zero!!!!!!!!!!!!!!!!! E leviamolo quel 19°posto dal miglior risultato!! ...

LIVE Varese-Virtus Roma 58-39 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : iniziato il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-41 Tecnico a Dyson, ringrazia Mayo. 62-41 Reverse anche per Peak. 60-41 Rovesciata vincente di Kyzlink. 60-39 Alley oop alzato da Vene per Simmons! iniziato IL TERZO PERIODO. 58-39 Si chiude qui il primo tempo. 58-39 Due più uno realizzato da Peak. 55-39 Super passaggio in lob di Vene per Simmons che schiaccia a due mani. 53-39 Rubata e contropiede vincente di Jefferson, la Virtus sta reagendo ...

LIVE Juventus-Sassuolo 1-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : pareggia subito Boga! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ Ronaldo fino a questo momento non è ancora riuscito ad entrare in partita sempre ben coperto dal centrocampo del Sassuolo. 27′ Cuadrado per Higuain che dentro l’area non controlla il pallone. 25′ Da un calcio d’angolo a favore della Juventus scaturisce il pareggio del Sassuolo con Boga bravo ad incunearsi tra le file bianconere. 23′ Goooooooooooooooooooooooooooool, ...

LIVE Biathlon - 10 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA : Boe e Fourcade in gara - Hofer trova lo 0 a terra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 J.Boe al poligono ma manca il secondo! C’è spazio per Martin Fourcade! 13.00 Zero anche per Samuelsson a terra, pesante errore di Loginov sul quarto in piedi. Forse il russo si è giocato il podio. 12.59 Errore di Hofer sul bersaglio centrale della seconda serie, peccato. Esce dal poligono momentaneamente nono a 44 secondi da Bjoentegaard (a parità di errori). 12.58 JOHANNES BOE. Non serve ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : Carloalberto Giordani quarto nello Scratch - vince il neerlandese Eefting : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista finisce qui. Vi ringraziamo per averla seguita con noi e vi invitiamo a rimanere su questi schermi anche per la prossima frazione che si terrà settimana prossima a Cambridge in Nuova Zelanda. 12.53 Grandissima prestazione, ad ogni modo, dell’azzurro, il quale è agli esordi in Coppa del Mondo. 12.52 vince Eefting su Volikakis e Strong. ...

LIVE Varese-Virtus Roma 58-39 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : lombardi incontenibili nel primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-39 Si chiude qui il primo tempo. 58-39 Due più uno realizzato da Peak. 55-39 Super passaggio in lob di Vene per Simmons che schiaccia a due mani. 53-39 Rubata e contropiede vincente di Jefferson, la Virtus sta reagendo bene. 53-37 Buford attacca Peak e segna con il gancio. 53-35 Gioco da tre punti di Jefferson. 53-32 Bellissimo canestro cadendo indietro e sulla sirena di Buford. 53-30 Mayo mette a ...

LIVE Juventus-Sassuolo 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Emre Can impegna da fuori area il giovane Turati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Possesso palla ora Juventus che prova a prendere il comando del gioco. 9′ Emre Can prova a cancellare l’errore precedente con un tiro da fuori, respinge il giovane Turati. 7′ Bernardeschi per Higuain che sulla destra mette in mezzo con Emre Can che incredibilmente liscia il pallone davanti la porta. 5′ Traoré prova il tiro da fuori area, pallone debole che finisce sulle ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : Yumi Kajihara vince l’Omnium. Rachele Barbieri fuori dalle prime 10. Ora gran finale con lo Scratch maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 30 giri alla fine. 12.42 Con lui c’è il neerlandese Eefting, ma arriva anche lo spagnolo Mora che chiude. Giordani coi primi. 12.41 Attacca il neozelandese Corbin Strong, corridore giovanissimo che è anche un promettente stradista. 12.40 40 giri alla fine. 12.39 I big chiudono anche stavolta. 12.38 Ci prova il messicano Prado con il cinese Guo. 12.37 Giordani va all’attacco con Slawek, ...

Juventus-Sassuolo in DIRETTA - partiti! [LIVE] : Juventus-Sassuolo in diretta – Continua il programma valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, il torneo arriva sempre nella fase importante e sono in arrivo indicazioni. Nel lunch match in campo Juventus e Sassuolo, sulla carta una sfida senza storia ma i bianconeri non devono sottovalutare l’avversario che soprattutto in trasferta gioca molto bene. I bianconeri sono carichi a mille, guidano la ...

LIVE Juventus-Sassuolo 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : si parte all’Allianz Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27 Entrano in campo le due squadre, tra poco il fischio d’inizio. 12.24 Manca veramente poco all’ingresso in campo delle due squadre, mancano solamente 6 minuti all’inizio della partita. 12.21 Il Sassuolo non aveva mai segnato 22 reti nelle prime 12 partite stagionali di Serie A, tuttavia i neroverdi hanno perso ben sette partite in questo campionato, solo nel 2017/18 (otto) hanno ...

LIVE Varese-Virtus Roma 34-19 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : i lombardi scavano il solco nel primo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-22 Tripla frontale di Ferrero! Varese dominante in attacco. 38-22 Palla spettacolare schiacciata a terra di Tambone per i due punti comodi di Simmons. 36-22 Rullo si iscrive a referto con un canestro da tre da posizione defilata. 36-19 Peak non sbaglia dalla lunetta. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 34-19 Tripla clamorosa di Tambone con l’uomo in faccia per chiudere il primo quarto! 31-19 1/2 ...