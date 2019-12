Di Marzio | “Sconfitta inaspettata | ma Ancelotti non rischia la panchina”

ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Prestazione più che deludente quella del Napoli al San Paolo contro il Bologna che fa insorgere i tifosi che nel pomeriggio avevano atteso e applaudito il pullman della squadra. Implacabile anche il commento nel salotto Sky dove si evidenziano le carenze della squadra che invece di imporre il proprio gioco ha evidentemente faticato ad avere equilibrio dal punto di vista tattico. Gianluca Diinterviene per sottolineare pero che la guida dinon si discute “Non credo si aspettassero di perdere in casa con il Bologna, manon penso che rischi la panchina in questo momento”. L'articolo Di: “Sconfitta, manonla panchina” ilNapolista.

