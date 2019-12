Dal Mes alla giustizia | i sei fronti che paralizzano la maggioranza

Dimesso Dall'ospeDale - 29enne muore di meningite : Giorgia Baroncini Pier Paolo Padovani si era presentato al pronto soccorso con mal di testa e febbre alta. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo È arrivato al pronto soccorso con febbre altissima e dopo alcuni accertamenti è stato Dimesso. Ma Pier Paolo Padovani, 29enne studente lavoratore di Ferrara, è morto il giorno successivo. A uccidere il giovane una meningite da meningococco. E ora è stata aperta un'inchiesta per omicidio ...

Mes - la telefonata tra Gentiloni e Palazzo Chigi. Bomba Dall'Europa : fallito il compito del Conte bis? : Il braccio di ferro sul Mes mette in ginocchio Giuseppe Conte. Preso nella morsa del Movimento 5 Stelle (contrario) e del Pd (favorevole), il premier deve gestire una partita pericolosissima per sé e per il governo. Per sé, perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'hanno accusato di aver tradito il P

Sondaggi : Lega al 31 - 9% (-2 - 4 punti in un mese) - il Pd torna a crescere e FdI supera il 10%. Leader : Salvini -8% - scavalcato Dalla Meloni : Lega in calo, Pd in ripresa dopo l’uscita dei renziani di Italia Viva e Fratelli d’Italia che per la prima volta supera la soglia del 10%. Sono i dati più significativi consegnati dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto al 31 ottobre, il Carroccio perde addirittura 2,4 punti percentuali, scendendo al 31,9% ma rimanendo saldamente primo partito. Anche per la Leadership di Matteo Salvini non va meglio: in ...

Pierpaolo muore a 29 anni. Appena dimesso Dall’ospeDale - poi la tragedia : Pier Paolo Padovani aveva solo 29 anni. La tragedia inizia con una febbre altissima. Un malore atipico, che ha portato Pier Paolo a rivolgersi subito al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Febbre molto alta e mal di testa. Alcuni accertamenti, che sommariamente hanno spinto i medici a dimettere il ragazzo. Poi l’epilogo. Neanche 24 ore dopo, le condizioni di salute di Pier Paolo sono peggiorate. No ci si spiega come possa ...

Ferrara - 29enne muore per meningite fulminante : era appena stato dimesso Dall’ospeDale : Pier Paolo Padovani, 29 anni di Ferrara, è morto lunedì scorso per una meningite da meningococco. Si era presentato il giorno prima in ospedale a Cona con febbre alta e mal di testa e poi era stato dimesso prima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente. La famiglia ha sporto denuncia: aperta un'inchiesta per omicidio colposo in attesa dell'autopsia. Avviata la profilassi per almeno cento persone.Continua a leggere

Venezia - Dall’acqua alta al referendum : ecco perché si vuole separare da Mestre : Domenica 1 dicembre si vota a Venezia per il referendum consultivo, che potrebbe determinare la divisione della città in due comuni: da una parte la Venezia lagunare, dall'altra Mestre. A favore del 'sì', e quindi per la separazione, si schierano lo scrittore Antonio Scurati e Beppe Grillo. Per il 'no' si sono spesi Massimo Cacciari, il sindaco Brugnaro, gran parte del Pd e della sinistra. Il governatore Zaia non ha voluto prendere ...

GuenDalina Tavassi - la lite con la figlia è una messinscena? Spunta la segnalazione : Guendalina Tavassi e la figlia hanno litigato per finta? Ultime news e gossip Sta facendo discutere parecchio la lite tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, avuta 15 anni fa dell’ex compagno Remo. Durante una vacanza a Tenerife con il marito Umberto, l’opinionista di Barbara d’Urso è stata attaccata su Instagram dalla primogenita. Quest’ultima ha […] L'articolo Guendalina Tavassi, la lite con la figlia è una ...

Il Mes a guida tedesca difende gli interessi dei creditori - non i cittadini Ue. Bisogna uscire Dal tunnel : Il premier Giuseppe Conte non ha personalmente nessuna colpa sulla questione della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, e l’attacco feroce, con addirittura l’accusa di alto tradimento, da parte della Lega di Matteo Salvini è puramente strumentale: tuttavia la riforma del Mes è certamente un danno per l’Italia. Come ha scritto Marco Palombi su questo giornale, il problema non riguarda tanto la (contro)riforma del Mes ma ...

Mafia - “c’è Matteo Messina Denaro ricoverato in ospeDale” : scatta il blitz. Ma è falso allarme : Hanno scambiato un paziente ricoverato in ospedale per il super latitante Matteo Messina Denaro. Un falso allarme che questa mattina ha fatto scattare misure speciali nell’ospedale Bonino Pulejo di Messina. Il dubbio sulla reale identità dell’uomo è venuto ad alcuni infermieri che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dicendo che tra i malati c’era il boss di Cosa Nostra. A quel punto magistrati e ...

Elisa D’Ospina in ospeDale : “Avevo un mioma” - il messaggio della modella : Elisa D’Ospina in ospedale per un intervento: la modella rivela che cosa è successo Elisa D’Ospina sta insegnando alle donne italiane, e non solo, a sentirsi belle sempre e comunque, qualsiasi forma fisica abbiano. Anche con qualche chilo in più. E oggi, dall’ospedale in cui si trova, ha colto l’occasione per lanciare un altro messaggio […] L'articolo Elisa D’Ospina in ospedale: “Avevo un mioma”, ...

Mafia : Messina Denaro in ospeDale a Messina? Fatto test Dna ma era falso allarme : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - Momenti di tensione questa mattina all'ospedale Bonino Pulejo di Messina dove per qualche ora si è pensato che tra i pazienti ci fosse anche il boss latitante Matteo Messina Denaro. La Procura ha subito inviato i militari del nuclei speciali per prelevare un campione d

Cagliari - incinta di 9 mesi va in ospeDale e perde la bimba : genitori presentano denuncia : La madre, una giovane di 20 anni di Monastir affetta da una patologia autoimmune e giunta ormai alla 37esima settimana di gravidanza, aveva accusato dei malori e si era presentata al Policlinico di Monserrato. In ospedale si è poi verificata la morte intrauterina del feto. La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere

Paura Peste bubbonica - quarto caso Dall’inizio del mese in Cina : quarto caso di Peste dall'inizio del mese di novembre in Cina. Come hanno confermato le autorità locali, l'ultimo caso è stato accertato dai medici della Mongolia Interna, la stessa zona dove è stato registrato il terzo caso e dalla quale provenivano anche i primi due contagiati. Si tratta di un pastore che avrebbe mangiato carne di animali selvatici.Continua a leggere

“Ladra”. Lite GuenDalina Tavassi e Gaia Nicolini. La figlia pubblica i messaggi choc : È arrivato come un fulmine a ciel sereno lo scontro tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia Nicolini. La giovane ha pubblicato messaggio al veleno contro la madre taggando, ancora una volta, Barbara d’Urso. Gaia Nicolini è la figlia maggiore dell’ex concorrente del Grande Fratello e oggi influencer Guendalina Tavassi. Le due sui social sono apparse sempre molto unite, un bellissimo esempio di famiglia allargata, spesso insieme anche durante le ...