Biathlon | Dorothea Wierer e il MARCHIO DELLA REGINA! Vittoria fenomenale nella sprint di

VIDEO Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : gli highlights della vittoria di Dorothea Wierer nella sprint : Dorothea Wierer, detentrice della Coppa del Mondo di Biathlon, ha vinto la prima sprint della stagione 2019-2020 ad Oestersund: in Svezia l’azzurra ha regolato la concorrenza anche con una magnifica prestazione sugli sci. Di seguito le immagini di Eurosport della gara dell’azzurra. GLI highlights della vittoria DI Dorothea Wierer nella sprint "Se guadagna ancora non ci credo, Se guadagna ancora non ci credoooooo" E invece ...

LIVE Biathlon - 7.5 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA. Dorothea Wierer monumentale - subito una vittoria! Partenza falsa per Lisa Vittozzi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA 16.40: Si chiude qui il nostro racconto della seconda vittoria stagionaie, la prima individuale della stagione per l’Italia del Biathlon, la numero 50 tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi: tutto firmato Dorothea Wierer. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Biathlon da Oestersund 16.34: Elvira Oeberg chiude 12ma a 46″ da Wierer, Sanfilippo ...

LIVE Biathlon - 7.5 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - ricomincia il duello in salsa azzurra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della Sprint femminile CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint MASCHILE DI Biathlon DALLE 12.15 (DOMENICA 1° DICEMBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 1 dicembre, alle ore 15.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer puntano alla classifica generale - Dominik Windisch e Lukas Hofer ‘cacciatori di tappe’ : La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon è finalmente giunta al Day-0. Domani, nella località svedese di Östersund sede dei trionfali scorsi Mondiali per i colori azzurri, si apriranno le danze con le staffette miste, un piccolo antipasto prima delle Sprint di domenica che inaugureranno la vera rincorsa alla Sfera di cristallo. Un titolo che per la prima volta nella storia dovrà, in campo femminile, essere difeso da un esponente del nostro ...

Biathlon - Coppa del Mondo Östersund 2019. Dorothea Wierer riuscirà a sfatare il tabù della sprint? : La Coppa del Mondo di Biathlon 2019-’20 prenderà il via da Östersund, in Svezia, cittadina che si è guadagnata in pianta pressoché stabile il ruolo di ouverture del circuito maggiore. Infatti, il capoluogo della contea dello Jämtland ha l’onore di tenere a battesimo la nuova stagione per la tredicesima volta negli ultimi quindici anni. Il contesto è peraltro familiare nella storia della disciplina. Dopo aver ospitato i Mondiali maschili del ...

Biathlon - Lisa Vittozzi raccoglie la sfida di Dorothea Wierer : “non vedo l’ora di iniziare” : L’atleta azzurra raccoglie la sfida della connazionale, preparandosi al meglio per la prima tappa di Coppa del Mondo a Oestersund Dorothea Wierer lancia la sfida, Lisa Vittozzi la raccoglie. Se la detentrice della Coppa del mondo femminile ha dimostrato nelle gare di preparazione disputate in Norvegia di essere già a buon punto, altrettanto si può dire della sappadina, seconda nella passata stagione alle spalle della compagna di ...

Biathlon - Dorothea Wierer ha le idee chiare per il 2020 : “voglio arrivare ai Mondiali di Anterselva da protagonista” : L’atleta azzurra comincia la sua stagione da Oestersund, dove scatterà la difesa della Coppa del Mondo conquistata l’anno scorso Il 2019 indimenticabile di Dorothea Wierer (prima italiana nella storia a vincere la Coppa del mondo femminile, primo posto nella specialità pursuit, l’oro iridato di Oestersund nella mass start e altre due medaglie nella staffetta singola e in quella mista) si chiude ufficialmente in queste ore ...

Biathlon - presentazione stagione 2019-’20 femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi pronte a sfidarsi nuovamente per la Sfera di cristallo : La Coppa del Mondo femminile di Biathlon, nata nell’inverno 1987-’88, è giunta alla sua XXXIII edizione. Dopo l’antipasto rappresentato dalle gare miste di sabato 30 novembre, la competizione inaugurale sarà una sprint che si terrà domenica 1 dicembre a Östersund, in Svezia. L’annata 2018-’19 si è conclusa con un trionfo dell’Italia, poiché Dorothea Wierer ha conquistato la Sfera di cristallo precedendo in classifica generale la connazionale ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer - Lisa Vittozzi e Dominik Windisch guidano la spedizione : E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon che ripartirà da Oestersund (Svezia). Grande attesa per la squadra italiana che si presenta ai nastri di partenza con importanti ambizioni. La località svedese evoca dolci ricordi per gli azzurri che proprio qui nei mondiali portarono a casa ben cinque medaglie, con i fantastici ori di Dorothea Wierer e Dominik Windisch nelle mass start. I due campioni del ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - riparte la caccia alla sfera di cristallo con i Mondiali di Anterselva all’orizzonte : L’attesa è finita. Sabato prossimo, 30 novembre, la Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon riaccende i propri riflettori per quello che sarà un lungo e appassionante cammino che si snoderà attraverso dieci tappe fino al gran finale di Oslo Holmenkollen, la terza domenica di marzo. L’appuntamento clou della stagione, i Mondiali, tornano nel Bel paese per la prima volta dal 2007 e verranno disputati nella storica località di ...

Biathlon - imperioso successo di Dorothea Wierer nella mass start di Sjusjøen! : A Sjusjøen, gustoso evento-antipasto in vista dell’apertura della Coppa del Mondo che scatterà fra due settimane, nella mattinata di oggi è andata in scena la mass start femminile. Come nella sprint di sabato, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno saputo essere protagoniste. In particolare l’altoatesina è apparsa molto pimpante, presentandosi nelle posizioni di vertice sin dalle fasi iniziali della gara. I poligoni a terra hanno scremato ...

Biathlon - l’Italia detta legge nella sprint femminile di Sjusjøen! Lisa Vittozzi vince e convince - Dorothea Wierer è terza : C’era grande attesa tra gli appassionati di Biathlon per le gare norvegesi di Sjusjøen, primo confronto agonistico della stagione su neve a cui è solita partecipare gran parte degli atleti del massimo circuito. Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Italia c’è da sorridere anche in vista dell’imminente Coppa del Mondo, che prenderà il via fra due settimane. Infatti la sprint femminile è stata conquistata autorevolmente da Lisa Vittozzi, ...