Napoli | la dura presa di posizione della Fifpro | “la decisione di multare i giocatori è

Linea dura del Napoli : multe per 2 - 5 milioni ai giocatori : Napoli multe giocatori – Alla fine ha vinto la Linea dura di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha deciso di non fare sconti ai propri calciatori e, come riporta “Il Corriere dello Sport”, lunedì mattina farà partire le raccomandate per punire i tesserati che dopo Napoli-Salisburgo decisero di disertare il ritiro imposto dal club, non […] L'articolo Linea dura del Napoli: multe per 2,5 milioni ai giocatori è stato realizzato da Calcio ...

La derubano durante l’allenamento. La calciatrice del Napoli Femminile difende la città : Sul Corriere del Mezzogiorno un brutto episodio capitato a Federica Cafferata, calciatrice 19enne del Napoli Femminile. durante un allenamento, qualcuno le ha rubato il cellulare. Lei, genovese, si è trovata a difendere la nostra città dai soliti luoghi comuni. Lo ha fatto sui social, dove aveva subito avvertito che per qualche giorno non sarebbe stata lei a postare. “Mi sono arrivati un sacco di messaggi legati ai soliti luoghi comuni. ...

Serie A – Il fallo di mano e la dura ammissione ad Ancelotti - Rizzoli svela : “Napoli-Atalanta? Abbiamo sbagliato” : Rizzoli risponde ad Ancelotti e analizza le problematiche legate al fallo di mano Si è tenuto oggi il Forum “Var, arbitri e capitani”, evento organizzato dalla Figc. Dopo i dubbi esposti da Carlo Ancelotti sull’arbitraggio ed il Var, Nicola Rizzoli ha voluto fare chiarezza, ammettendo, in un primo momento di aver sbagliato in “Napoli-Atalanta”, per poi rispondere alle affermazioni del tecnico del Napoli: ...

SSC Napoli : “Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il silenzio stampa” : La SSC Napoli, con una nota apparsa su Twitter, comunica che prenderà provvedimenti contro il calciatore Attraverso il proprio profilo Twitter, la SSC Napoli, a firma del proprio head of communications, dott. Nicola Lombardo, ha comunicato quanto segue: “Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere ...

Marsch promette - per il Napoli sarà dura ripetersi : Sulle pagine de Il Mattino, vengono proposte le dichiarazioni del tecnico americano che promette battaglia questa sera al San Paolo. Marsch ha dichiarato di aver studiato, e quindi interpretato, gli errori della partita persa in casa per 3-2. L’americano rilancia il talento 19enne Szoboszlai. Il mister d’oltreoceano potrebbe essere il primo americano ad approdare agli ottavi di Champions League. Tra lui e questo sogno c’è ...

Il Giornale : il Napoli squadra con giocatori a durata limitata. Quasi mai una partita intera : Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive della sconfitta del Napoli, ieri, all’Olimpico, ad opera della Roma di Fonseca. E’ come se Penelope si fosse trasferita a Napoli: fa e disfa i sogni di gloria della squadra, ma ora è più il disfare che il fare. Due rigori “hanno forse segnato definitivamente i sogni di gloria del Napoli”. Quello non assegnato a Llorente contro l’Atalanta e quello realizzato ieri da Veretout. Tra ...

Whirlpool - stop a procedura di cessione per stabilimento di Napoli : Svolta nella vicenda legata allo stabilimento Whirlpool di Napoli, che avrebbe dovuto cessare la produzione a partire dal prossimo 1 novembre

Napoli - lavori a via Marina - la dura accusa del gip : «C'era un patto tra clan e imprese» : Un «rapporto perverso tra imprenditoria e camorra». Si inizia accettando la richiesta estorsiva, poi si accetta qualunque tipo di avance. Mai al ribasso. Anzi, sempre più esosa....