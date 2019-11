LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | poca attività in pista a inizio FP3 | tra poco in

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : tutto pronto per la battaglia tra Ferrari e Mercedes nelle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Bottas scalza Ricciardo dalla vetta della classifica con un 1’37″9. Secondo tempo per Vettel a parità di mescola a 3 decimi dal leader. 11.19 Mercedes e Ferrari con gomme morbide, Albon in pista con le medie sulla Red Bull. 11.17 Scendono finalmente in pista anche Mercedes e Ferrari ! Tra poco i primi crono significativi dei top team. 11.15 Lando Norris fa segnare il primo giro ...

10.25 Alle ore 11.00 scatterà l'ultima sessione di prove libere dell'anno per la Formula 1, in cui tutti i team avranno a disposizione 60 minuti per preparare al meglio la qualifica effettuando magari anche una breve simulazione di passo gara verso fine turno. 10.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultima tappa ...