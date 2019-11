Jack Dorsey n 1 di Twitter annuncia che vivrà per un po' in Africa Puntando sui Bitcoin

repubblica

(Di sabato 30 novembre 2019) La decisione dopo un tour lungo un mese ha incontrato numerosi imprenditorini attivi. "L'definirà il futuro (in particolare quello del!). Non so ancora dove, ma vivrò qui da tre a sei mesi a metà del 2020"

