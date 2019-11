Giulia De Lellis su Sanremo | ' Troppo giovane per fare la co-conduttrice | non me la sento'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) La Rai ha rifiutato la proposta di Francesco Facchinetti di "arruolare"Decome valletta del prossimo Festival di: è questa la notizia che sta impazzando in rete da un paio di giorni, ovvero da quando Dagospia ha lanciato il rumors che poi Fanpage ha confermato. Ieri sera, in alcune Instagram Stories, l'influencer ha commentato il tutto con ironia, affermando di non sentirsi pronta per un palco importante come l'Ariston. La verità disu2020 È da qualche giorno che sul web non si parla d'altro che del accordo non raggiunto tra Francesco Facchinetti e i vertici Rai per il possibile arrivo diDeal Festival di. Stando a quello che hanno sostenuto siti come Dagospia e Fanpage, gli addetti ai lavori avrebbero elegantemente rifiutato la proposta del manager della romana. La diretta interessata, dopo un iniziale periodo di silenzio, ...

mmmiichele : RT @Manuel_Real_Off: Giulia De Lellis spiega perché a Sanremo le hanno detto di NO! Artista confirmed! ???? #Sanremo2020 - ricordosospeso : RT @Manuel_Real_Off: Giulia De Lellis spiega perché a Sanremo le hanno detto di NO! Artista confirmed! ???? #Sanremo2020 - Novella_2000 : Sanremo 2020: Giulia De Lellis rifiutata come conduttrice? La sua risposta accende il web -