Cagliari In Piazza Garibaldi il grande Albero di Natale

laprimapagina

(Di sabato 30 novembre 2019) Dalle 18 di oggi, sabato 30 novembre, iltano si arricchisce grazie all’di dieci metri collocato nella

sardanews : Cagliari, tutti pazzi per il maxi albero di Natale acceso in piazza Garibaldi: è pioggia di selfie - vivere_sardegna : Cagliari, un bellissimo albero di Natale acceso in piazza Garibaldi: dieci metri di luce e speranza… - vivere_sardegna : Cagliari, tutti pazzi per il maxi albero di Natale acceso in piazza Garibaldi: è pioggia di selfie… -