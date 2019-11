Vibo Valentia | i carabinieri ricordano l' eroe Gaetano Miscia

Vibo Valentia - emergenza per la scomparsa di Luciana Tassone : Luciana Tassone, 34 anni è scomparsa da Fabrizia in provincia di Vibo Valentia, nella mattinata di sabato scorso, 23 novembre. "È scomparsa prendendo il pullman da Fabrizia per andare a Serra San bruno. Aiutateci per favore" scrive di FB la sorella Patrizia. La Prefettura di Vibo ha attivato il Piano provinciale delle persone scomparse.Continua a leggere

Maltempo Calabria : crollati edifici vicino a vecchia frana a Vibo Valentia : A seguito delle intense piogge, sono crollate due costruzioni vicino ad una frana attiva dal 2006, in località Triparni, frazione di Vibo Valentia. Si tratta di due strutture inutilizzate da tempo. Il rumore del crollo ha svegliato la popolazione facendo scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona, allargando l’area di pericolo. Il dissesto nell’area è iniziato il 3 luglio 2006, giorno ...

Vibo Valentia - figlio tortura la madre per i soldi della pensione : Fabio Franchini Un 36enne di Francica, in provincia di Vibo Valentia, è stato arrestato dai carabinieri per le violenze sul genitore L'ha sequestrata, picchiata e minacciata con un coltello per farsi consegnare i soldi della pensione. Un trentaseienne disoccupato di Francica, in provincia di Vibo Valentia, è stato arrestato dall'Arma dei carabinieri per le minacce e le violenze ai danni della madre. L'uomo responsabile del sopruso è ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - vincono Vibo Valentia - Perugia e Latina - Trento cede al tie-break con Padova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:06 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:05 La classifica aggiornata vede in testa Civitanova con 21 punti, seguono Modena e Trento con 18 e Perugia con 16. 23:02 TRENTINO-PADOVA 19-21: Padova si aggiudica questa battaglia che vale tantissimo. 23:00 TRENTINO-PADOVA 18-18: abbiamo superato le due ore e mezza ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - vincono Vibo Valentia - Perugia e Latina - Trento al tie-break con Padova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:52 TRENTINO-PADOVA 12-13: Barnes ha avuto l’occasione per mettere a terra la palla del 12-14, ma il canadese viene murato da Codarin. 22:51 TRENTINO-PADOVA 11-13: contrattacco a segno per Hernandez, che sta facendo una partita straordinaria. Time-out per coach Lorenzetti. 22:50 TRENTINO-PADOVA 11-12: diagonale vincente di Barnes. 22:49 TRENTINO-PADOVA 11-11: sbaglia stavolta il ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - vincono Vibo Valentia e Perugia - Trento sotto 2-1 con Padova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:13 SORA-LATINA 3-2: si ricomincia anche qui. 22:11 TRENTINO-PADOVA 8-12: sparacchia fuori Vettori, addirittura 22 errori complessivi per Trento. 22:09 TRENTINO-PADOVA 8-11: diciassettesima battuta sbagliata per la Kione. 22:08 TRENTINO-PADOVA 5-7: arriva un break dei padroni di casa, Giannelli deve cercare di variare il più possibile il gioco per non dare punti di riferimento al muro ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - Vibo Valentia vince - bene Perugia - Trento fatica con Padova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:31 SORA-LATINA 22-25: parziale di 4-0 e Latina vince anche il secondo set. 21:30 SORA-LATINA 22-24: strappo importante, due set-point per la formazione ospite. 21:29 PIACENZA-Perugia 22-25: la Sir vola sul 2-0. 21:28 TRENTINO-PADOVA 20-23: Hernandez sugli scudi, serve un mezzo miracolo a Trento. 21.27 SORA-PADOVA 21-21: impatta la formazione di casa. 21:26 PIACENZA-Perugia 18-22: Lanza ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - vince Vibo Valentia - bene Perugia e Trento : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:13 TRENTINO-PADOVA 9-14: prova ad accorciare le distanze la formazione delle Dolomiti, Lorenzetti deve affidarsi alla sua lunga panchina. 21:12 SORA-LATINA 11-9: dopo 20 scambi arriva il primo break del set. 21:11 PIACENZA-Perugia 8-7: invasione a muro per i padroni di casa. 21:10 TRENTINO-PADOVA 4-11: adesso l’allungo sembra decisivo, male i ragazzi di Lorenzetti in questa ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - bene Vibo Valentia - Tocca a Perugia e Trento : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:37 SORA-LATINA 5-5: inizio in parità per una partita che si preannuncia molto equilibrata. 20:36 PIACENZA-Perugia 5-6: già tre punti in avvio per Fei, che stupisce sempre di più. 20:34 Milano-Modena 20-25: Anderson regala il 3-0 ai suoi. 20:32 Milano-Modena 18-23: i ragazzi di Piazza tentano un disperato recupero. 20:30 Vibo Valentia-VERONA 3-3: impattano gli ospiti, vediamo se ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena fatica ma è avanti su Milano - Vibo Valentia sorprende Verona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:08 Vibo Valentia-Verona 11-7: Defalco è ispirato questa sera, un’eventuale vittoria stasera sarebbe importante in ottica salvezza. 20:07 Vibo Valentia-Verona 9-6: parziale di 5-1 per i padroni di casa! 20:06 Milano-Modena 28-30: i canarini si prendono il secondo parziale con due murate consecutive su Petric. 20:05 Milano-Modena 28-28: Bednorz fa un vero e proprio buco nel ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena fatica ma è avanti su Milano - inizia Vibo Valentia-Verona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:02 Milano-Modena 27-26: errore al servizio di Christenson, ancora un set-point per i ragazzi di Piazza. 20:02 Vibo Valentia-Verona 3-3: inizio di secondo set equilibrato. 20:01 Milano-Modena 25-25: Zaytsev non ha problemi senza muro. 20:00 Milano-Modena 25-24: i padroni di casa difendono la qualunque e il solito Nimir mette la palla a terra. 20:00 Milano-Modena 24-24: mani-out di ...

Studiosi internazionali del Seicento calabrese a Vibo Valentia : “La Calabria e il Mediterraneo nel Seicento” è il tema scelto dal Circolo di Studi Storici “Le Calabrie” per festeggiare

Volley - Michele Baranowiz chiede scusa ai tifosi di Vibo Valentia : “Farò di tutto per cambiare l’inerzia della stagione” : Vibo Valentia ha iniziato malissimo la propria avventura nella SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I calabresi hanno perso le prime cinque partite disputate raccogliendo soltanto un punto grazie alla sconfitta al tie-break contro Piacenza. I giallorossi si sono dovuti trasferire al PalaCalafiore di Reggio Calabria per le partite casalinghe in modo da ottemperare alla richiesta di un palazzetto con 3000 posti a ...

Vibo Valentia - trovato morto Bruno Fuduli : era ex collaboratore di giustizia ed ex infiltrato dei Ros nella lotta al narcotraffico : È stato trovato morto lunedì pomeriggio nella sua casa in provincia di Vibo Valentia Bruno Fuduli, 57 anni, ex collaboratore di giustizia ed ex infiltrato dei carabinieri dei Ros di Catanzaro. Secondo le agenzie stampa si tratterebbe di suicidio. Dopo la sua collaborazione con le forze dell’ordine era entrato nel programma di protezione per poi uscirne di sua spontanea volontà perché, come aveva detto in più occasioni, si sentiva ...