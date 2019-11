Roma | in piazza per il Global Strike

**Clima : Friday for Future - ‘Sardine con noi piazza domani a Roma’** : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Le Sardine saranno con noi domani in piazza per il Friday for Future ma solo alla manifestazione di Roma, nelle altre città ci sono state adesioni singole”. Lo dice Luca Sardo di Friday for Future Italia all’Adnkronos. “Solo a Roma sono riusciti a fare una riunione, si sono confrontati e hanno deciso di aderire. Io sono di Torino e qui domani, ad esempio, ci saranno sicuramente adesioni ...

100.000 sardine a Roma - Questura le dirige verso piazza San Giovanni : Bologna – Le sardine non hanno paura di puntare in alto: a Roma il 14 dicembre hanno fissato l’asticella a 100.000 partecipanti. “Siamo sempre stati ambiziosi, e’ la nostra pecca. A Bologna questo e’ stato utile e speriamo lo sia anche a Roma”, spiega la sardina ‘numero 1′, Mattia Santori, volto pubblico del movimento, parlando questa mattina a Radio Citta’ del Capo. Per la manifestazione ...

Roma. Incidente sul lavoro morto Carmine portiere di un palazzo in piazza SS. Apostoli : Drammatico infortunio sul lavoro. Mercoledì mattina è morto il portiere di un palazzo in piazza SS. Apostoli. L’uomo è caduto

Sardine - la data dello "sbarco in politica" : in piazza San Giovanni a Roma - "100mila contro Salvini" : Il grande salto definitivo delle Sardine in politica avverrà alle 15 del 14 dicembre. Appuntamento in piazza San Giovanni a Roma, luogo-simbolo per tutte le grandi manifestazioni partitiche, dal Pd al Movimento 5 Stelle fino all'ultimo comizio di Matteo Salvini che ha riunito il centrodestra a trazi

Le sardine si prendono Parma : 10mila in piazza. A Roma il raduno nazionale il 14 dicembre : Un successo questa sera il presidio delle sardine a Parma: 10mila manifestanti hanno riempito pacificamente Piazza Duomo. A Roma il raduno nazionale il prossimo 14 dicembre, in piazza San Giovanni: "Abbiamo voluto organizzare questo raduno in un luogo simbolo - spiegano gli organizzatori - una piazza che negli ultimi tempi è stata usata come palco per diffondere messaggi che non sono degni di una società civile".Continua a leggere

Roma - le Sardine il 14 dicembre alla prova di piazza San Giovanni : Sarà piazza San Giovanni a Roma quella che il movimento delle Sardine tenterà di riempire il 14 dicembre al grido di ‘Roma non si lega’ contro odio e populismo e con l’obiettivo di ‘stipare’ 100 mila persone. Ad annunciarlo, gli organizzatori sui social. L’appuntamento è alle 15 nella stessa piazza, protagonista a ottobre scorso della manifestazione del centrodestra contro il ...

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini : sfida sulle note di “Romagna mia”. Il videoracconto : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...

Sardine a Rimini - oltre 7mila persone in piazza Cavour : la folla intona ‘Romagna mia’ : È una piazza stracolma di Sardine quella di Rimini. I manifestanti, circa 7mila secondo le stime, hanno occupato non solo la Vecchia Pescheria, come era da programma del flashmob, ma anche la vicina piazza Cavour. Tra i riminesi c’è chi ricorda una piazza così piena solo per i funerali di Federico Fellini. I manifestanti – famiglie, ragazzi, anziani – hanno cantato ‘Bella ciao’ e ‘Romagna mia’ e fatto ...

Emilia-Romagna - Lega schiera big e M5s spiazza il Pd : Il Movimento 5 Stelle, ago della bilancia, nelle elezioni in Emilia Romagna. I voti 'grillini', sebbene in calo di consensi, sono preziosi e potranno pesare in modo determinante sul testa a testa tra Stefano Bonaccini, governatore uscente Pd, schierato con il centrosinistra per un mandato bis, e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega fedelissima di Matteo Salvini, sostenuta da tutto il centrodestra. Sul fronte 5 Stelle dopo il 'contestato' voto ...

Sardine - Piazza piena a Reggio Emilia. Obiettivo 100mila a Roma il 14 dicembre : Dopo Bologna e Modena, il flash mob anti Lega delle ‘Sardine’ ha riempito anche Piazza Prampolini a Reggio Emilia. Oltre 6mila i presenti (secondo quanto trapela dalla Questura, ma c’è chi azzarda pure 8mila) stretti con gli ombrelli colorati sotto la pioggia nonostante, a differenza degli altri due capoluoghi emiliani, il leader del Carroccio Matteo Salvini non fosse in città perché qui ha già fatto ...

Metro C Roma - Mit e Campidoglio danno l'ok ai fondi : arriverà fino a Piazza Venezia : Individuate le coperture finanziarie per il proseguimento della linea C della Metropolitana di Roma fino a Piazza Venezia. È quanto emerso dall’incontro tra il Ministro dei trasporti, Paola De Micheli, e la sindaca Virginia Raggi.Il ministro ha formalizzato la disponibilità a finanziare il prolungamento delle gallerie fino a Piazza Venezia, già oggetto di un progetto presentato da Roma Capitale. “Le ...

Il Natale di Aosta tra Teatro Romano - piazza Chanoux e piazza Roncas : Il Natale di Aosta cresce in qualità dell’offerta. Marché Vert Noël apre le porte agli eventi di piazza Chanoux e