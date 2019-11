Renzi | scontro Meli-Fittipaldi su La7 “Qui le Procure possono ucciderti | non esiste

Scontro tra Renzi e la magistratura : Matteo Renzi contrattacca: quanto visto con le indagini sulla Fondazione Open e le perquisizioni della Guardia di Finanza in 20 città, proseguite anche il giorno successivo, è la spia di un "vulnus" democratico. Sì, perché per il senatore di Rignano i magistrati hanno deciso che la 'ex cassaforte' Renziana è, a tutti gli effetti un partito. Solo che non possono essere le toghe a decidere cosa è o cosa non è un partito. E ...

Matteo Renzi resuscita lo scontro con i giudici : La difesa è un attacco alla magistratura, ai pubblici ministeri “colpevoli” di essere titolari di una serie di inchieste che coinvolgono la fondazione che ha alimentato la stagione di Matteo Renzi. Ecco, quest’ultimo in un amen si trasforma in un Berlusconi 2.0 che prende di mira le procure, manca solo la parola “comunista” e poi ci risiamo, e che si erge a vittima del “circuito mediatico ...

Manovra - Buffagni : “Scontro M5s-Conte su contante? Falso - ma no favori alle banche”. Poi attacca Renzi : “Manovra economica? Il Parlamento è pagato per fare delle modifiche, io ad esempio personalmente non condivido l’idea di cambiare ogni anno le regole per chi è in partita iva. Sanzioni per esercenti che non usano il pos? Bisogna abbassare i costi dei pos per incentivare la moneta elettronica, non si deve penalizzare. Auspico che non sia una gara al rialzo, non facciamo la gara a chi è il primo della classe. Del resto, non credo che ...

Salvini e Renzi duro scontro da Vespa ma era vero o nemici per finta? Ecco cosa ha visto un giornalista prima della diretta : Uno scontro senza risparmiarsi quello tra i due Matteo ieri da Bruno Vespa. Quattro milioni di spettatori incollati al televisore per vedere i due duellanti. Uno leader incontrastato della Lega, partito vicino al 34% dei consensi, l’altro il grande regista del governo giallorosso e poi fondatore di Italia Viva. Secondo il giornalista Michele Brambilla presente alla trasmissione i due, davanti alle telecamere se le sono date di santa ...

Renzi e Salvini puntano sullo scontro per ritornare sulla scena : Di fronte alla retorica imbolsita mostrata nel confronto su Rai1, il rischio è però di fare la figura degli attori che hanno perso smalto. Leggi

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Cosa è successo durante lo scontro in tv Renzi-Salvini : Il duello tv tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il segretario della Lega Matteo Salvini è stato un confronto serrato durato 90 minuti. Tanti i temi toccati: dalla questione migranti alla manovra, passando dal Russiagate. Entrambi alla fine rivendicano la vittoria. "Chi ha assistito ha commentato '2 a 0 per Salvini e palla al centro'", ha detto Salvini. "Lascia giudicare a chi la vedrà", è la replica di Renzi.Continua a leggere

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Matteo Renzi contro Salvini - la diretta dello scontro a Porta a Porta. : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Matteo Renzi contro Salvini - la diretta dello scontro a Porta a Porta : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Porta a Porta : stasera 15 ottobre lo scontro Salvini contro Renzi : Alle ore 18 di questa sera, martedì 15 ottobre 2019, verrà registrato il confronto politico televisivo tra Matteo Renzi, leader del neonato partito Italia Viva, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Dopo la partita di calcio dell'Italia, alle ore 22.50 il dibattito andrà in onda su Rai 1 all'interno del programma Porta a Porta, lo storico programma di approfondimento politico condotto e moderato da Bruno Vespa. Un duello televisivo all'ultima ...

Manovra in confusione - scontro Di Maio-Renzi : Conte irritato: «Tutti stanno pensando ai propri orticelli». E vuole un «superbonus» per chi paga con le carte

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Quota 100 - è scontro sull’anticipo pensionistico : “I Renziani non governano da soli” : All'interno della maggioranza è scontro aperto sulla Quota 100. Italia Viva chiede la sua abolizione, ma dal Movimento 5 Stelle arriva un chiaro 'no', con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che attacca: "I 'renziani' non governano da soli ma governano con una maggioranza". In sostanza, la Quota 100 per i pentastellati "non si tocca".Continua a leggere