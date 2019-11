Pd | oltre 500 partecipanti ad assemblea Base Riformista a Milano

Nel 2019 già oltre 500 mila incidenti sul lavoro : Nei primi 10 mesi del 2019 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail sono state 534.314, 240 in più rispetto alle 534.074.

FCA - Richiamo per oltre 72.000 Fiat 500 : Il gruppo FCA ha avviato una campagna di Richiamo per 72.761 Fiat 500, per la maggior parte vendute negli Stati Uniti. L'iniziativa è partita dopo l'individuazione di un problema a una delle boccole del cambio nei model year 2012 e 2013. Rischio malfunzionamento per il cambio. In particolare, dopo alcune segnalazioni, la società ha avviato un'indagine, scoprendo che alcune boccole possono deteriorarsi in caso di esposizione a fonti di ...

Regione Puglia - l'accusa dei pm : "Al capo di gabinetto oltre 500mila euro da corsi formazione". Emiliano : "Non hanno elementi" : Un "ingiusto vantaggio patrimoniale" consistito nella approvazione del piano formativo con la società Ladisa: è la truffa ipotizzata dalla Procura di Bari a carico di Claudio Stefanazzi

Manovra - oltre 4.500 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e auto aziendali : Sono circa 4.550 gli emendamenti alla Manovra, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. «Ripenseremo profondamente...

Meteo - oltre 1500 voli cancellati per neve negli USA : aereo scivola fuori dalla pista a Chicago - paura per 41 passeggeri [FOTO e VIDEO] : La neve ha causato notevoli ritardi nel traffico per migliaia di passeggeri nel Midwest degli USA. Per decine di persone del volo 4125 dell’American Eagle, l’atterraggio all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago è stato davvero terrificante. Le 41 persone a bordo sono uscite illese dall’aereo che è scivolato su una pista innevata dell’aeroporto al momento dell’atterraggio. “Dopo l’atterraggio, il volo 4125 dell’American Eagle, gestito da ...

La green economy cambia il lavoro : oltre 500mila assunzioni in Italia nel 2019 : Secondo il decimo Rapporto Unioncamere-Symbola l’approccio eco-sostenibile delle aziende ha fatto aumentare del 5,3% il numero degli addetti negli ultimi cinque anni, per la metà assunti con contratti a tempo indeterminato

oltre 128.500 italiani espatriati nel solo 2018 : 4 su dieci hanno dai 18 ai 34 anni : Sono quasi 5,3 milioni gli italiani che risiedono all’estero. Parliamo dell’8,8 per cento degli Oltre sessanta milioni che risultano residenti in Italia. Nell’ultimo anno, con Oltre 20 mila iscrizioni il Regno Unito è la prima meta prescelta. Al secondo posto la Germania. A seguire Francia, Brasile, Svizzera e Spagna

Barcellona - oltre 500mila persone in piazza : barricate e scontri con la polizia. Le immagini : barricate e scontri a Barcellona, dove mezzo milione di manifestanti hanno partecipato alla protesta nel centro della città. Sono stati interrotti gli accessi principali su strada, mentre all’aeroporto sono stati cancellati 57 voli dei quasi 1000 previsti. Finora la polizia ha arrestato dieci manifestanti, due dei quali minorenni, dopo aver disperso con delle cariche un gruppo che stava lanciando oggetti L'articolo Barcellona, oltre ...

Iv : in un’ora oltre 5000 votazioni su simbolo : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Sono oltre 5000 le votazioni on line sul sito di Italia viva nella prima ora per la scelta del simbolo. L'articolo Iv: in un’ora oltre 5000 votazioni su simbolo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inps - inviati oltre 500mila sms : a rischio la mensilità di ottobre : L'Inps, allo scorso venerdì 4 ottobre, ha inviato 519.586 sms per avvisare i percettori di reddito o pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda nel mese di marzo della possibilità di integrare la domanda a un link sul sito web dell'istituto di previdenza. Nella sola giornata di venerdì

Reddito di cittadinanza : Inps informa su invio Sms - oltre 500mila per aggiornamento dati : Al fine di integrare online, sul sito Internet dell'Inps, la richiesta di Reddito di cittadinanza, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha inviato nei giorni scorsi oltre mezzo milione di Sms ad altrettanti beneficiari. In particolare, e per la precisione venerdì 4 ottobre, da parte dell'Inps sono stati inviati 519.586 Sms a coloro che attualmente percepiscono il Reddito di cittadinanza e che hanno presentato la domanda di accesso al ...

Calcio - Luigi De Siervo su tv pirata : “Persi oltre un miliardo di euro. Multe tra i 2.500 e i 25.000 euro per chi continuerà” : La problematica della tv pirata è sempre al centro dell’attenzione in Italia. Gli stratagemmi usati per evitare gli abbonamenti alle pay tv e guardare tutta l’offerta Sky, DAZN ecc., pagando poco o nulla, hanno rappresentato un danno enorme alle casse del “Pallone”, che di questo si nutre. La pratica, particolarmente radicata nei nostri confini, ha portato quindi a dei grossi problemi dal punto di vista economico e le ...

L’Asteroide 1998 HL1 di oltre 500 metri si avvicina alla Terra a 40mila km/h : quali sono i rischi : Venerdì 25 ottobre il gigantesco asteroide (162082) 1998 HL1 effettuerà un passaggio ravvicinato alla Terra, fortunatamente senza alcun rischio di impatto. Il “sasso spaziale”, che sta viaggiando a una velocità di ben 40mila chilometri orari (circa 11mila metri al secondo), transiterà infatti a una distanza sicura di 6milioni e 200mila chilometri, 16 volte la distanza media lunare. Benché ad ottobre non si corra alcun pericolo, 1998 HL1 è ...