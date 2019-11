Il resto è corruzione

De Vito è tornato in Campidoglio dopo l'arresto per corruzione : "Heri dicebamus" le sue prime parole : Marcello De Vito è di nuovo il presidente dell'assemblea capitolina. In apertura della seduta odierna, la presidente vicaria Sara Seccia ha notificato ai consiglieri: "è cessata nei confronti di Marcello De Vito la sospensione dalla carica di consigliere e presidente. Ha termine quindi il mandato temporaneo del consigliere Roberto Allegretti". La seduta è stata subito sospesa. De Vito è tornato libero dopo l'arresto dello scorso marzo da ...

