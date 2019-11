Francesco Chiofalo | labbra e viso gonfie | ricoverato in ospedale

Fonte : blogo

(Di venerdì 29 novembre 2019)è tornato in. L'ex-protagonista di Temptation Island, dopo essersi sottoposto ad alcune operazioni per la rimozione di un tumore, è dovuto tornare dai medici per un altro problema di salute. Il body-builder si è mostrato su Instagram con il volto tumefatto, leestremamentee gli occhi sofferenti ed arrossati. Ecco cosa ha dichiarato sulle Storie, sulla strada per il pronto soccorso: Guardate cosa mi è successo alle! Guardate le mie. Ca*zo, ca*zo. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Lemi si sono gonfiate all’improv, sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato. Successivamente,ha fatto sapere ai suoi seguaci di essere statoal pronto soccorso. Ignote ancora le cause dell'improvrigonfiamento dele ...

jupiterflea : @gianIuca francesco chiofalo - Noovyis : (Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale per una reazione allergica: “Guardate le mie labbra. Ca**o, ca**o, conti… - TutteLeNotizie : Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale per una reazione allergica: “Guardate le mie… -