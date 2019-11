Arsenal | con Emery è finita | ufficiale l’esonero dell’allenatore

Xhaka rompe con l’Arsenal - starebbe cercando casa a Milano : Xhaka sembra essere sempre più lontano dall’Arsenal, molte le pretendenti che lo cercheranno per gennaio, tra queste anche il Milan. Il centrocampista svizzero dell’Arsenal è sempre più in rotta di collisione con il club e sicuramente sarà oggetto del mercato di gennaio. A conferma di ciò il giocatore ha pubblicato un post dal tono polemico su Instagram: “La felicità è quando sei soddisfatto di te stesso e non hai bisogno ...

Bentancur : “Ancelotti voleva Torreira e se fosse saltato l’affare con l’Arsenal…” : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez e Lucas Torreira, giocatore che Ancelotti ed il Napoli volevano vederlo in maglia azzurra. Queste le sue parole: “Torreira sta bene, ora è con la Nazionale ed è contento. E’ vero, il Napoli lo voleva, ma c’era distanza economica con l’offerta dell’Arsenal. Ancelotti ha tentato personalmente di portarlo a Napoli e ...

Arsenal - continua il caso Xhaka : il giocatore si autoesclude dal match contro il Leicester dopo il litigio con i tifosi : Granit Xhaka si è autoescluso dalla sfida contro il Leicester: l’allenatore dell’Arsenal ha spiegato che il calciatore non si sente ancora pronto a tornare in campo dopo il litigio con i tifosi “Ho parlato con Zhaka martedì per sapere come si sentiva, si stava allenando bene ma mi ha detto che non si sente ancora pronto per giocare. Lo aspettiamo“, con queste parole Unai Emery ha annunciato l’assenza di Granit ...

Arsenal - Xhaka fa chiarezza dopo il suo sfogo : “hanno augurato il cancro a mia figlia - ho perso il controllo” : Granit Xhaka fa chiarezza dopo l’attacco ai tifosi post sostituzione contro il Crystal Palace: il calciatore denuncia le gravi offese ricevute sui social Momento alquanto complicato quello che Granit Xhaka stra attraversando nell’ultimo periodo. Il centrocampista dell’Arsenal, sostituito contro il Crystal Palace, ha lanciato via la maglia insultando i tifosi in un duro botta e risposta. A mente fredda, Xhaka ha spiegato ...

Reggio Calabria - trovato Arsenale e panetto coca con simboli massonici : Un panetto di cocaina di oltre un chilo, con impressi alcuni simboli massonici (una squadretta, un occhio ed un compasso), sul significato dei quali sono in corso ulteriori indagini, insieme a due chili e mezzo di esplosivo, 14 tra mitragliatrici, fucili e pistole e 500 cartucce: è quanto hanno scoperto, nel corso di un'operazione denominata "Bunker", i militari del Comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di ...

Napoli si lamenta di Lozano. Se sapesse cosa dicono all’Arsenal del flop di Pépé (80 milioni) : Il Corriere dello Sport oggi scrive parlando di Lozano Non si paga cinquanta milioni di euro un contropiede, alla prima giornata, toccata e poi fuga da se stesso, dalla proprio esuberanza tecnica e atletica rimasta impigliata nelle baruffe classiche che uno straniero deve affrontare quando atterra in un Paese nuovo Ma non è ovviamente l’unico quotidiano ad aver sottolineato la delusione per il messicano che dopo il flash fatto vedere a ...

Juve - Ramsey si racconta : “Arsenal? C’era molta confusione. Sarri e Ronaldo fantastici” : Tra i nuovi arrivi estivi in casa Juve c’è quello di Aaron Ramsey, primo vero e proprio acquisto bianconero. Il gallese infatti, in scadenza coi londinesi, si era già accordato a gennaio con la Vecchia Signora. Il centrocampista, ai microfoni della BBC, ha parlato di presente e passato. Queste le sue parole. “Arsenal? C’era molta confusione e molte cose erano rimaste in sospeso. La decisione è stata presa e quella era la ...