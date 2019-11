Ucciso uomo con precedente per droga

Statale 16 a Bari nelle vicinanze di Torre a Mare - uomo travolto e Ucciso mentre attraversa a piedi di notte la tangenziale : Un’altra tragedia si è consumata nella notte appena trascorsa sulla Statale 16 a Bari nei pressi di Torre a Mare . Un uomo è stato travolto e ucciso mentre cercava di attraversare a piedi la tangenziale nei pressi dell’uscita Torre a Mare – Noicattaro sulla Statale 16. L’uomo morto sul colpo è uno straniero di 36 anni. In pochi minuti, erano le 24, sono giunte diverse ambulanze. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro ...

Palermo - parla la moglie dell'uomo che ha Ucciso l'amante incinta : 'Io non lo abbandono' : Da donna tradita, lo condanna e chiede scusa al posto suo per l'atroce femminicidio che ha commesso il marito, ma non lo abbandonerà d'ora in avanti. La pensa così Maria Cagnina, moglie di Antonino Borgia, il 51enne che a Partinico nel palermitano, ha ucciso con dieci coltellate e altre bastonate la sua giovane amante, la 30enne Ana Maria Lacramioara Di Piazza che aspettava un figlio da lui. L'omicidio è stato compiuto la mattina dello scorso 23 ...

“Mio marito non lo lascio”. Parla la moglie dell’uomo che ha Ucciso l’amante incinta : Ancora un femmincidio. L’ennesimo da inizio anno. Quando gli ha detto di aspettare un bambino da lui e gli ha chiesto un aiuto economico avrebbe iniziato a colpirla con violenza con un bastone. Fino a ucciderla. Alla fine ha confessato Antonino Borgia, l’imprenditore cinquantenne arrestato con l’accusa di avere ucciso Ana Maria Lacramioara Di Piazza, di 30 anni. La giovane donna, nata a Bucarest, era stata adottata quando era piccola da una ...

Partinico - la moglie dell’uomo che ha Ucciso Ana : “È mio marito - non lo abbandono” : "Mi potete dire tutto quello che volete, ma è mio marito, è il padre dei miei figli e non rimarrà solo. Pagherà". Parla Maria Cagnina, la moglie di Antonio Borgia, l'imprenditore di Partinico che ha ucciso a coltellate e bastonate la giovane amante incinta. La donna ha attribuito il crimine del marito a un 'momento di follia'.Continua a leggere

Ogni ora un uomo viene Ucciso o ferito da mine inesplose : la metà sono bambini : Secondo il rapporto delle Nazioni Unite sulle mine antiuomo nel 2018 6.897 persone sono rimaste uccise o ferite a causa dell'esplosione di questi ordigni, che ostacolano in modo significativo la rinascita delle comunità colpite dalle guerre.Continua a leggere

Uomo di 70 anni è stato Ucciso con una martellata in testa a Roma. Fermato il figlio : Un Uomo di 70 anni è stato ucciso in zona Aurelio, nella Capitale. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio e quelli della Squadra Mobile. Secondo quanto si apprende, l'Uomo sarebbe stato ucciso con una martellata alla testa. Per l'omicidio è stato Fermato dai poliziotti del commissariato il figlio del 70enne, un Uomo di 40 anni, ora indiziato del delitto.

Agrigento - auto parcheggiata in salita si muove. Travolto e Ucciso un uomo di 74 anni : Francesco Diana, un uomo di 74 anni, è stato investito e ucciso dalla sua Fiat Panda, che questa mattina aveva parcheggiato su una strada in salita in forte pendenza. E' accaduto a Raffadali, in provincia di Agrigento: per l'anziano Travolto dall'utilitaria non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Ucciso in Svizzera l'hair stylist di Ronaldo - arrestato un uomo : Ricardo Marques Ferreira, 40enne hair stylist portoghese del calciatore Cristiano Ronaldo, è stato trovato morto in una camera d’albergo di Zurigo in Svizzera. Lo riportano i media portoghesi e svizzeri, aggiungendo che un brasiliano di 39 anni è stato arrestato per omicidio.Il corpo della vittima sarebbe stato trovato venerdì da un addetto alle pulizie sul letto della sua stanza, piena di sangue e con un forte odore ...

Foggia - catturato nella serata di ieri 29 ottobre l'uomo che avrebbe Ucciso l'ex suocera : I carabinieri del nucleo provinciale di Foggia e della locale stazione di Orta Nova hanno fermato, nella serata di ieri 29 ottobre, Cristoforo Aghilar, il 36enne ritenuto responsabile dell'omicidio di Filomena Bruno, avvenuto nella serata del 28 ottobre scorso. La donna è l'ex suocera del presunto assassino. Lui l'altra sera l'avrebbe colpita con due coltellate al petto mentre la donna stava rientrando a casa dell'anziana madre, dove si era ...

Pordenone : uomo aggredito e Ucciso da due cani da difesa : Un 74enne di Pordenone è stato aggredito e ucciso da due cani da difesa che secondo le prime informazioni non erano suoi ma di un parente. I cani hanno attaccato anche la moglie dell’uomo che era corsa in suo aiuto. La donna è stata soccorsa e si trova ricoverata in ospedale per le ferite riportate ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto è stato ricostruito finora dai carabinieri l’uomo è entrato nel recinto dei cani per dare loro ...

Pordenone - uomo Ucciso dai due cani di un parente : Aggredito e sbranato da due cani. È successo a un 74enne di Brugnera, in provincia di Pordenone, ucciso dai due animali da difesa di proprietà di un parente e ai quali stava dando da mangiare. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe entrato nel recinto dei cani, che si trova in adiacenza alla sua abitazione, quando è stato aggredito. Ferita anche la moglie della vittima, abbattuto uno degli animali Anche la moglie della vittima ...

Uomo aggredito e Ucciso da due cani - grave la moglie : La vittima, un 74enne di Brugnera (Pordenone) sarebbe entrata nel recinto degli animali per dare loro da mangiare. Ferita...

Pordenone - uomo Ucciso da due cani di un parente : Aggredito e sbranato da due cani. È successo a un 74enne di Brugnera, in provincia di Pordenone, ucciso dai due animali da difesa di proprietà di un parente e ai quali stava dando da mangiare. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe entrato nel recinto dei cani, che si trova in adiacenza alla sua abitazione, quando è stato aggredito. Ferita anche la moglie della vittima, abbattuto uno degli animali Anche la moglie della vittima ...

Pordenone - uomo Ucciso da due cani : Aggredito e sbranato da due cani. È successo a un 74enne di Brugnera, in provincia di Pordenone, ucciso dai due animali da difesa di proprietà di un parente e ai quali stava dando da mangiare. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe entrato nel recinto dei cani, che si trova in adiacenza alla sua abitazione, quando è stato aggredito. Ferita anche la moglie della vittima, abbattuto uno degli animali Anche la moglie della vittima ...