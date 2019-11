Shoah : presidente Comunità Ebraica Venezia - 'grazie a Zaia per la sua solidarietà' (2) : (Adnkronos) - "Quanto è accaduto a Schio, il modo con il quale si è voluto dire no alla loro posa non solo ci amareggia, ma ci offende profondamente così come non può che suscitare disagio e apprensione - sottolinea Gnignati- Egregio presidente, cogliamo positivamente e con attenzione, le sue parole