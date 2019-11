Salute | per i bambini la prima visita odontoiatrica tra i 4 e i 7 anni

Madonna cancella 3 date del tour per problemi di Salute : "Tornerò più forte" : Madonna si ferma. La regina del pop è stata costretta a cancellare tre date del suo tour per problemi di salute. Lo ha annunciato lei stessa con un post apparso sul suo profilo Instagram, nel quale si è scusata con i fan.“Vi prego perdonatemi per l’imprevisto”, si legge nella didascalia, “Portare in scena il mio show mi dà molta gioia e cancellarlo è una punizione. Ma il dolore in questo ...

Salute e dimagrimento : ecco la dieta ipocalorica del latte per dimagrire : La dieta del latte può far dimagrire fino a 2 kg in 5 giorni.E' una dieta ipocalorica che si basa sul consumo del latte associato ad altri alimenti

Dieta ipocalorica per dimagrire in Salute : ecco cosa mangiare : La Dieta ipocalorica per dimagrire in salute fino a 2 kg si basa su una alimentazione composta da meno calorie al giorno. Tante le diete ipocaloriche

Salute - FIMP : “Dal Ministro una speranza di unità di intenti per la pediatria di famiglia” : “Sono molto soddisfatto del colloquio appena concluso con il Ministro speranza nel quale ho trovato una grande attenzione per le cure primarie pediatriche e per il loro futuro” dichiara il Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Paolo Biasci a margine dell’incontro ufficiale che si è tenuto oggi al Ministero della Salute. Durante l’incontro sono stati trattati alcuni importanti aspetti legati all’assistenza pediatrica. In ...

Giovanni Malagò sul calcio italiano : “Il nostro movimento giovanile è in buona Salute. Peccato per la mancata partecipazione a Tokyo 2020” : I grandi risultati ottenuti dalla selezione italiana di Roberto Mancini, con la qualificazione conquistata vincendo tutte e 10 le partite del proprio raggruppamento, ha riportato un po’ di sereno sul movimento calcistico nazionale. La formazione tricolore, dopo non aver preso parte alla rassegna iridata in Russia, sembra essersi ridestata dal proprio torpore, spinta anche da giovani interessanti che il CT ha saputo valorizzare. Vengono in ...

Bastano 10 settimane in una città molto inquinata come Pechino per avere effetti sulla Salute : (Foto: Getty Images) Controllare la situazione dell’inquinamento atmosferico di una città prima di andarci in viaggio, di lavoro o di studio, è meno paranoico di quel che sembra. Sappiamo infatti che vivere a lungo in una città con alti livelli di polveri sottili o in un luogo dalla bassa qualità dell’aria, come è la Pianura Padana, ha serie conseguenze a lungo termine sulla salute del nostro corpo: in Europa l’inquinamento atmosferico causa ...

Cardiologia - dieta per la Salute del cuore con cioccolato e pasta : Cardiologia, seguire una dieta per la salute del cuore o "salva cuore" con cioccolato fondente e pasta. Congresso Platform of laboratories for advance

Venezia - nuovo picco di acqua alta : chiuso il ponte votivo allestito per la festa della Salute : L‘acqua alta a Venezia ha toccato i 130 centimetri sul medio mare, disattendendo così le previsioni che davano per stamani una massima di 140 centimetri. Marea quindi sostenuta ma in linea con le massime che si sono registrate in più occasioni nella città lagunare. Il sindaco Luigi Brugnaro ha comunque disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante, allestito per la festa della Madonna della Salute L'articolo Venezia, nuovo picco di ...

Salute - esperti a confronto a Messina sulle patologie della colonna vertebrale : In una società sedentaria, il mal di schiena è una piaga diffusa: circa 6 italiani su 10 ne soffrono ogni settimana. E le ripercussioni sulla qualità della vita e sull’economia sono enormi: lo sanno bene INPS, INAIL, Ordine dei Medici, ASP, UOC di Neurochirurgia del Policlinico e Dipartimento Militare di medicina legale di Messina. Per questo motivo tali Istituzioni hanno organizzato un convegno sulle patologie della colonna vertebrale, svoltosi ...

Dieta ipocalorica bilanciata per dimagrire in Salute : menù : La Dieta ipocalorica bilanciata è la Dieta ideale per dimagrire prima di Natale. E’ una Dieta ipocalorica bilanciata ed equilibrata. menù.

Uva passa Eurospin ritirata dal Ministero della Salute per ocratossina : Uva passa Eurospin ritirata dal Ministero della salute. Si tratta del lotto in vendita nei supermercati Eurospin sottoposto al ritiro per ocratossina

Salute - oltre 400mila persone colpite da artrite reumatoide : Istituire un modello di gestione condiviso per tutti i pazienti con artrite reumatoide assistiti in Regione Lombardia. Gli obiettivi finali devono essere quelli di favorire la diagnosi precoce della malattia e la medicina di precisione nel ricorso alle terapie. E’quanto emerge dal convegno regionale ‘MOMAr Lombardia – Modelli Operativi nel Management dell’artrite reumatoide’, che si svolge oggi a Milano. L’evento scientifico è ...

Il prezzo (alto) della Salute : Italia quarta al mondo per il costo dei farmaci : Secondo il Medicine Price Index 2019, il report annuale sul costo dei farmaci, in Italia i prezzi sono il 90% più alti...

Salute : scoperte molecole legate all’infiammazione nella sclerosi multipla : Cosa scatena l’infiammazione alla base della sclerosi multipla? Se infatti da tempo è noto che la SM è una malattia cronica a base autoimmunitaria, in cui l’infiammazione gioca un ruolo fondamentale nel danno a livello della mielina, la guaina che ricopre le fibre nervose, i meccanismi all’origine della patologia ancora sfuggono. Così come sfuggono, in parte, quelli che scatenano lo stato infiammatorio che la ...