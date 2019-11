Oroscopo 16 dicembre | Ariete cauto | Gemelli felici

Oroscopo del 30 novembre e 1° dicembre : Ariete in fermento - Toro stanco : Il mese di novembre è ormai giunto al suo termine ed il periodo natalizio ha già fatto il suo ingresso modificando le posizioni astrali e le influenze che questi hanno sui vari segni zodiacali. L'Oroscopo del weekend, l'ultimo per novembre ed il primo per il nuovo mese invernale, preannuncia giornate interessanti per segni come il Sagittario e la Vergine, mentre consiglia riposo assoluto per coloro nati sotto al segno dell'Acquario e al segno ...

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre - seconda sestina : Scorpione ambizioso : L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre prevede qualche piccolo problema per il Capricorno, mentre i Pesci vivranno delle giornate tranquille. Scopriamo le previsioni degli astri soffermandoci sulla seconda sestina zodiacale. Da Bilancia a Pesci Bilancia: questa sarà una fase di riflessione in diversi aspetti della vostra vita. In amore potreste avere dei dubbi suoi sentimenti per la persona amata. Dovrete cercare di chiarirvi al più ...

Oroscopo della settimana Mauro Perfetti : previsioni dall’1 al 7 dicembre : Oroscopo settimanale 1-7 dicembre di Mauro Perfetti: le previsioni di tutti i segni Come ogni giovedì, anche oggi, Mauro Perfetti è tornato sul settimanale Oggi con il suo Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre. Secondo l’astrologo Mauro Perfetti la gestione degli impegni promette soddisfazioni e riconoscimenti per l’Ariete, ma in campo sentimentale ci sono problemi che si trascinano da tempo. Per i nati sotto il segno del ...

Oroscopo della settimana di Branko : le previsioni fino al 5 dicembre : Oroscopo Branko della settimana e del weekend: previsioni dal 29 novembre al 5 dicembre 2019 Nuovo appuntamento con le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Branko dal 29 novembre al 5 dicembre 2019, pubblicate sulla nota rivista di gossip di Chi, diretta da Alfonso Signorini. Per il segno dell’Ariete si apre n intero anno di successi, confronti, cambiamenti e lotte. Lunedì 2 dicembre ci saranno dei miglioramenti nella vostra vita. ...

Oroscopo 2-8 dicembre - settimana stellare per Cancro e Bilancia : L'Oroscopo dal 2 all’8 dicembre annuncia una settimana piena di attività e faccende. Con le festività natalizie alle porte, ciascun segno avrà un bel po’ di lavoro da recuperare e ultimare. I nati del Cancro e della Bilancia vivranno una stellare settimana in cui dovranno occuparsi degli addobbi, come da tradizione. Qualcuno farà una serie di acquisti inaspettati e molti altri dovranno prendere delle importanti decisioni. Scopriamo cosa ...

Oroscopo weekend fino al 1° dicembre : Pesci eccentrici - Capricorno vivace : Durante il weekend che va dal 30 novembre al 1° dicembre, i nativi Ariete saranno presi da una certa felicità che li metterà di buon umore, mentre il Leone farebbe meglio a non affaticarsi parecchio. Per la Bilancia l'ambito lavorativo sarà ancora piuttosto sottotono, mentre i Pesci decideranno di dedicarsi principalmente a divertirsi e a fare shopping. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana di sabato ...

Oroscopo Bilancia - dicembre : tensione sul lavoro - alti e bassi in amore : Novembre sta per giungere al termine, vediamo quindi quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei nati sotto il segno della Bilancia per dicembre. Il nuovo mese metterà a dura prova il segno sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i momenti sottotono e anche coloro che vivono una relazione stabile potrebbero trovarsi ad affrontare liti e discussioni. Nel lavoro non ...

Oroscopo Vergine - dicembre : riscatto in amore - Saturno e Urano favoriscono il segno : Il mese di dicembre è alle porte e per i nati sotto il segno della Vergine porterà un totale recupero, che riguarderà tutti gli ambiti della vita. In amore giungeranno dei chiarimenti, si potranno vivere le feste in serenità e armonia e anche gli incontri sono favoriti. È un momento fortunato anche per il lavoro e le questioni pratiche, sia i lavoratori dipendenti che i liberi professionisti concluderanno l’anno con delle soddisfazioni. Anche il ...

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre : Toro volitivo - Capricorno poliedrico : Nella settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 troveremo Mercurio cambiare domicilio spostandosi dall'Acquario, dove risiede Venere, al Capricorno, dove vi sono Plutone, Saturno e Giove mentre Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Urano permarrà sui gradi del Toro come il Nodo Lunare in Cancro e Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Cancro e Scorpione. Toro ...

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre - prima sestina : Gemelli energico : L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre prevede tensione per il Toro, mentre ci sarà qualche problema economico per il Leone, mentre l'Ariete dovrà affrontare diverse questioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i primi sei segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: ci saranno diverse questioni da affrontare e potreste avere delle difficoltà se vi ritrovate da soli. Avrete bisogno di una persona al vostro fianco che vi ...

Oroscopo dicembre Pesci : salute su livelli ottimali - Giove nel vostro cielo : Il mese di dicembre per i nativi Pesci sarà caratterizzato da tante gioie per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Avrete un'ottima configurazione astrale che vi permetterà di realizzare tanti piccoli desideri. Tuttavia, dovrete fare un po’ di attenzione in quanto dei piccoli malintesi e delle incomprensioni potrebbero intaccare il vostro rapporto nell'ultima settimana del mese. I cuori solitari saranno particolarmente ottimisti e con Marte in ...

Oroscopo dicembre - Acquario : Venere in opposizione - ci sarà dinamismo e buona sorte : Il mese di dicembre per i nativi Acquario sarà caratterizzato da un periodo piuttosto complicato per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Venere infatti sarà in opposizione al segno zodiacale e ci sarà qualche grattacapo in coppia. Vi saranno alcune incomprensioni e problemi che potranno essere superati soltanto evitando di essere distaccati, provando invece a mantenere l'affiatamento alto. Per i single le conquiste potrebbero non decollare. ...

Oroscopo Cancro - dicembre : problematiche in amore - Marte porterà un buon recupero fisico : Il mese di novembre sta per volgere al termine, vediamo dunque quali sono di presagi degli astri e delle stelle per l’ultimo mese dell’anno per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei nati sotto il segno del Cancro. In amore potrebbe rivelarsi un mese sottotono, non mancheranno liti e discussioni e fare nuovi incontri potrebbe essere più difficile del previsto. Anche in ambito lavorativo non mancheranno le agitazioni, potrebbero ...