Numeri da record e tante tecnologie e iniziative | un successo l’edizione 2019 dedicata

Italia da record - infranti diversi primati : tutti i Numeri della cavalcata azzurra : Percorso netto per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L’Italia chiude il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 vincendo tutte e dieci le partite del suo girone, superando l’Armenia a Palermo per 9-1. Una vittoria record: nella sua storia l’Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa. A firmare la vittoria contro ...

Apple - arriva il MacBook Pro da 16 pollici. Laptop con Numeri da record : Più potente, più versatile. L'azienda di Cupertino annuncia l'aggiornamento del suo computer portatile di punta. Che manda in pensione il 15 pollici

Tiki Taka - Numeri da record per la puntata del 10 novembre : Tiki Taka ascolti Tv – Buoni risultati per Tiki Taka, programma di approfondimento calcistico in onda in seconda serata la domenica su canale 5. La trasmissione condotta da Pierluigi Pardo ha fatto registrare nella serata di ieri 646 mila spettatori e il 9,7% di share. Lo stesso programma, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha […] L'articolo Tiki Taka, numeri da record per la puntata del 10 novembre è stato realizzato ...

Numeri da record per la 19° edizione di 4x4Fest : Grande successo per la 19° edizione di 4x4Fest, il Salone Nazionale dell’Auto a Trazione Integrale svoltosi da venerdì 11 a domenica 13 al complesso fieristico di IMM_ CarraraFiere. Oltre 30.000 visitatori di provenienza italiana ed estera all’unico appuntamento italiano con la passione integrale (#4X4LIFE PASSIONE INTEGRALE) che consente di testare su tracciati disparati le proposte […] L'articolo Numeri da record per la 19° edizione di ...

Overtime Festival 2019 - scatta la nona edizione a Macerata. Presenti tante stelle del giornalismo. Numeri e record al centro dell’evento : Per la nona volta negli ultimi anni, Macerata diventa la capitale dello sport italiano, grazie ad Overtime, il Festival del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo che apre i battenti il prossimo 9 ottobre. Date, ricorrenze e insolite coincidenze. Numeri di maglie, record, cronometri e chilometri. Questo il tema dell’edizione 2019 della manifestazione organizzata dalla Pindaro Eventi in collaborazione con Regione Marche, Comune di ...