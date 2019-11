Napoli | la metropolitana in disarmo | sui binari treni vecchi di trent' anni

La leggenda metropolitana del Napoli che non corre : Una delle tante leggende metropolitane che vanno forte in città, è quella sul “Napoli che non corre”. È gettonatissima, quasi quanto quella che vuole multimiliardari di tutto il mondo sull’orlo di una scazzottata alla Bud Spencer e Terence Hill pur di accappararsi il Napoli diamante grezzo di cui solo apparentemente il mondo non ha compreso la fondamentale rilevanza. Ma torniamo al “Napoli che non corre”. L’unica squadra che in ...