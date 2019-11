Il Google Store attiva la funzione di “rimborso del credito” per i prodotti disponibili a

Il Google Play Store saluta Google+ e accoglie una nuova barra di ricerca : Google ha modificato qualche piccolo aspetto del Play Store introducendo delle migliorie per migliorare l'esperienza complessiva L'articolo Il Google Play Store saluta Google+ e accoglie una nuova barra di ricerca proviene da TuttoAndroid.

Guardate quanto è bello il nuovo Google Play Store per Android TV : ecco come installarlo : Il team di Google ha annunciato lo scorso mese di avere dato il via al rilascio di una nuova versione del Google Play Store per i dispositivi basati su Android TV, caratterizzata da un’interfaccia più moderna e meglio organizzata. Il nuovo Play Store sembra un’estensione della homescreen di Android TV e nella sua schermata iniziale […] L'articolo Guardate quanto è bello il nuovo Google Play Store per Android TV: ecco come ...

Il Design Challenge di Google promuove il talento di piccole programmatrici - mentre DeepMind potenzia il Play Store : DeepMind lavora a stretto contatto con il Google Play Store per consigliare applicazioni pertinenti mentre Google annuncia i finalisti del Design Challenge L'articolo Il Design Challenge di Google promuove il talento di piccole programmatrici, mentre DeepMind potenzia il Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Store inizia a prelevare i fondi per i preordini di Google Stadia - anche in Italia : Sono iniziati i prelevamenti sulle carte di credito degli utenti che hanno preordinato la Founder's Edition di Google Stadia, che sarà ufficialmente disponibile dal 19 novembre. L'articolo Google Store inizia a prelevare i fondi per i preordini di Google Stadia, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Novità per il Play Store e Google Foto : riproduzione video disattivabile e scheda “Per te” : La riproduzione automatica dei video sta arrivando nel Play Store, ma ci sarà un'opzione per disattivarla, inoltre Google Foto rinominerà l'ingannevole scheda Assistente in una più chiara dicitura "Per te". L'articolo Novità per il Play Store e Google Foto: riproduzione video disattivabile e scheda “Per te” proviene da TuttoAndroid.

I download sequenziali sul Play Store di Google hanno le ore contate : ecco gli update simultanei : Il Google Play Store contiene milioni e milioni di applicazioni Android, molte delle quali sono state scaricate addirittura miliardi di volte. I nostri smartphone Android (così come anche gli altri) dipendono dall’utilizzo di queste app, ed il Play Store di Google è il mezzo tramite cui scaricarle e aggiornarle. In queste ore – in realtà ne […] L'articolo I download sequenziali sul Play Store di Google hanno le ore contate: ...

Google Stadia : l'app è già uscita nel Play Store : L'attesissimo servizio di gaming in streaming di Google è in dirittura d'arrivo, tanto che l'app per Android di Google Stadia è già disponibile nel Google Play Store.Come possiamo vedere, infatti, l'applicazione è già scaricabile da ora sia su terminali Android che iOS. Mancano meno di due settimane al lancio di Google Stadia, in particolare il servizio sarà reso disponibile a partire dal 19 novembre. Via app potremo comprare giochi, gestire il ...

Iniziate a scaldare i motori - l’app di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store : L'applicazione di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store in attesa che il servizio diventi disponibile il 19 novembre L'articolo Iniziate a scaldare i motori, l’app di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il ban Huawei ad una svolta : Play Store e servizi Google non più un miraggio? : Sul fronte ban Huawei da parte del governo USA giungono decisamente buone notizie in questo primo lunedì del mese di novembre. Dopo i primi segnali di apertura degli Stati Uniti nei confronti di quelle aziende americane che desiderano collaborare con il produttore cinese, sembrerebbe proprio che ci sia l'intenzione di conferire le licenze e i permessi giusti per riprendere vecchie partnership, almeno per alcuni attori del mercato. Le nuove ...

Google cerca di migliorare la gestione delle recensioni del Play Store con nuove funzionalità : Lasciare le recensioni nel Play Store è utile sia per gli sviluppatori che per gli utenti, tuttavia trovare o modificare quelle esistenti risulta ancora scomodo. Google sta testando delle soluzioni che includono nuove finestre di dialogo di revisione in-app e una sezione dedicata alle recensioni. L'articolo Google cerca di migliorare la gestione delle recensioni del Play Store con nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Creare lista dei desideri su Google Play Store : Il Google Play Store si presenta come un negozio digitale completo sotto ogni punto di vista. Al sui interno sono infatti presenti: giochi, app, libri, film, brani e tanto altro ancora. Si tratta ovviamente di leggi di più...

Scovate 42 app con adware nel Google Play Store : disinstallatele subito : I ricercatori di ESET hanno trovato ben 42 applicazioni contenenti adware che, a loro dire, sono state scaricate oltre 8 milioni di volte. Ecco tutti i dettagli L'articolo Scovate 42 app con adware nel Google Play Store: disinstallatele subito proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Live Wallpaper arriva sul Play Store - ma per i pochi eletti con un Pixel 4 : Google Pixel Live Wallpaper è una nuova applicazione sviluppata da Google e pubblicata nel Google Play Store il cui scopo è precisamente quello suggerito dal nome e cioè fornire sfondi animati. L'articolo Google Pixel Live Wallpaper arriva sul Play Store, ma per i pochi eletti con un Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia 5 app sperimentali sul Play Store per provare a migliorare il benessere digitale : Google Creative Lab ha rilasciato nel Play Store cinque nuove app sperimentali per il benessere digitale con l'obbiettivo di aiutare gli utenti a ridurre il tempo trascorso sullo schermo e gestire meglio l'utilizzo dello smartphone. L'articolo Google rilascia 5 app sperimentali sul Play Store per provare a migliorare il benessere digitale proviene da TuttoAndroid.