GUGLIELMO MOLLICONE | INFARTO PER PADRE DI SERENA Come sta? E' grave | in rianimazione

GUGLIELMO MOLLICONE - il papà di Serena colpito da un infarto : ricoverato in rianimazione : Resta ricoverato in rianimazione all’ospedale di Frosinone, Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, la studentessa di Arce uccisa nei primi giorni di giugno 2001 e il cui corpo fu ritrovato abbandonato tra i rifiuti in un bosco dell’Anitrella. L’uomo, che si è sentito male all’alba di mercoledì, è stato operato per un infarto: le sue condizioni, a quanto pare, sarebbero molto delicate e la prognosi resta riservata. Il malore di ...