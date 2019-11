Giovane coppia va a mangiare in un fast food | lui le chiede di sposarlo e rimangono

Pericolosa scoperta - Giovane coppia trova nascosto nelle decorazioni dell’albero di Natale un serpente letale : Una coppia è riuscita a scoprire cosa si nascondeva tra le decorazioni natalizie. I due hanno scoperto che tra le decorazioni natalizie c’era un serpente. Quel serpente non era un serpente qualsiasi ma era della specie tigre e il suo morso, nella maggioranza dei casi è letale per l’uomo. Il serpente tigre è stato trovato a Melbourne in Australia da una giovane donna che si chiama Cheryl che ha avvisato subito suo marito ...

Brucia appartamento a Milano - Giovane coppia muore intossicata : "Avremmo dovuto vederci per uscire insieme stasera". Sono ancora increduli alcuni amici di Luca Manzin, il ragazzo di 29 anni che questa notte è morto insieme alla fidanzata Rosita Capurso, 27, nell'incendio del loro appartamento a Milano. Le fiamme sono divampate nel sottotetto alle 3:30 circa al civico 156 dell'Alzaia Naviglio Pavese, non lontano dal circolo Canottieri San Cristoforo e dall'omonima chiesa, in una delle zone ...

Lecce - una Giovane coppia costretta a dormire da mesi in auto : 'Aiutateci a trovare casa' : Quella che arriva da Carmiano, paese in provincia di Lecce, è una storia davvero molto triste. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva locale Tele Rama, pare infatti che una giovanissima coppia sia costretta a dormire da mesi in auto. Questo perché lei, che ha solo 18 anni, sarebbe rimasta incinta del suo attuale compagno, che compirà 20 anni tra qualche giorno. I due adesso vivono insieme, ma non hanno un alloggio fisso. Recentemente ...

Giovane coppia ai domiciliari : detenevano hashish e arma da fuoco : Roma – Presso Castelnuovo di Porto i Carabinieri, nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 26enne e la compagna di 18 anni, per detenzione illegale di arma da fuoco e di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un’approfondita perquisizione dell’appartamento dove la coppia convive, hanno ritrovato due panetti di hashish, per un totale di circa 150 grammi, 0,5 ...

Pagano un euro ma portano via merce per mille : Giovane coppia in manette : Una coppia di pisani è stata arrestata dopo aver acquistato in un supermercato Esselunga, con il dispositivo "salvatempo", e pagato soltanto un euro: ma la merce presa (compresi elettrodomestici e alcolici) aveva un valore di 900 euro carrello della spesa spesa supermercato Raffaello Binelli ?Url ...

Giovane coppia si conosce su Tinder lui la smembra e la uccide per gelosia - gli aveva mentito sulla sua verginità : Un ragazzo di 27 anni Yee-min Huang ha compiuto un gesto disumano solo perché accecato dalla gelosia. Il Giovane di New Taipei aveva conosciuto la ragazza su Tinder e i due da subito si erano iniziati a frequentare. La ragazza aveva confessato al ragazzo di essere ancora vergine. Lui Gary Chu, un pugile dilettante, dopo un mese di frequentazione si è accorto che la ragazza lo aveva mentito. Il 27 enne, per un folle raptus di gelosia, ...