Con la Manovra arriva un nuova Agenzia per la Ricerca ma fa discutere anche all' estero

Tutti i bonus per mettere a nuovo la casa Contenuti nella manovra : Al momento, nella manovra economica, sono stati riconfermati i bonus per il restauro edilizio, il sisma bonus, l'incentivo per i pannelli solari e quello sugli arredi. Il bonus verde, che prevede la sistemazione del giardino, invece con ogni probabilità non sarà riproposto in quanto al momento non ha portato grandi vantaggi. La novità del bonus facciata, d'altro canto, sembra destinato a rimanere nel testo. Ma vediamo nello specifico queste ...

Manovra - i renziani agitano le acque. Plastic tax ridotta del 70% - slitta lotteria sContrini : La Plastic tax sara' ridotta del 70% con l'esclusione degli imballaggi per i medicinali, e si lavora a un piano nazionale per la Plastica sostenibile. E' questa la rotta che il governo intende seguire e la Manovra sara' dunque solo il primo step. Ad annunciare l'avvio del cantiere e' stato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri spiegando che al Mef si e' svolta la prima riunione con il Mise, il ministero dell'Ambiente, i rappresentanti di ...

Manovra - lite Romano-Borghi su La7. “Con la Lega al governo sono aumentati i mutui”. “Dici scemenze. Adesso tiro fuori i dati” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato del Pd, Andrea Romano, e il presidente della Commissione Bilancio, Claudio Borghi. Casus belli: un servizio sul leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca la politica economica del governo Conte Due. Romano commenta: “Sembra che Salvini non abbia mai governato e che sia stato paracadutato da Marte. Dovrebbe dire la verità su quale era la situazione quando era lui al governo. ...

Bollo auto e imprese 'mordi e fuggi' : in Manovra più Controlli e banca dati anti-evasori : Il Governo stringe il pugno sugli evasori del Bollo auto, un controllo mirato diretto a tutte le persone che non hanno versato la tassa di proprietà sugli autoveicoli. Non solo, la battaglia si estende fino alle imprese "mordi e fuggi". Un'ispezione serrata diretta a tutte quelle attività commerciali lampo, cioè che aprono e chiudono in brevissimo tempo, un modo per svincolarsi dal versare le tasse. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ...

Manovra - plastic tax e tassa su auto aziendali più leggere. Conte : “Trovate le coperture” : plastic tax e tassa sulle auto aziendali più leggere: la richiesta di Italia Viva e di Matteo Renzi sembra essere stata, almeno in parte, accolta dal governo. A confermarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiegando che sono state trovate le coperture e che le due tasse verranno ridimensionate.Continua a leggere

Manovra - Conte : “Trovate coperture per auto aziendali e plastic tax. Maggioranza vivace - ma c’è dialogo. Gli emendamenti si diraderanno” : Le coperture per plastic tax e auto aziendali ci sono. “Le abbiamo trovate, abbiamo trovato la quadra”, annuncia il premier Giuseppe Conte parlando della legge di Bilancio. “Siamo in dirittura d’arrivo”, aggiunge il presidente del Consiglio, ospite di Adnkronos Live, dicendo che “ci siamo resi conto che c’erano delle criticità”. Come conseguenza dell’annuncio, il premier si dice certo che gli ...

Manovra - Boschi : “Contratto di governo? Il termine non mi piace. Bisogna migliorare legge di Bilancio” : “Non mi piace il termine ‘contratto di governo’, non mi piaceva già quando ero all’opposizione del governo giallo-verde”. A dirlo è Maria Elena Boschi di Italia Viva a margine di un convegno sulla violenza contro le donne organizzato dal partito. Commentando sullo Ius Culturae, l’ex ministra ha commentato che per Iv non c’è problema a votarlo ma che ci sono “risposte da dare”, mentre ...

Manovra - Conte : pronti a modifiche sostanziali su auto aziendali : Per il premier il settore automotive «riveste un rilievo strategico» per l'economia nazionale» e il Governo «intende affrontare questo passaggio così sensibile e cruciale per la nostra struttura industriale, con piena consapevolezza»

Bollo auto : maggiori Controlli per chi evade la tassa tra le novità della manovra : Bollo auto: arrivano delle novità che potrebbero cambiare i controlli sul mancato pagamento della tassa automobilistica. Secondo quando si apprende da Il Sole 24 Ore, le nuove disposizioni relative alla tassa potranno andare in vigore una volta che verrà approvato l’emendamento del governo in tal senso che, secondo il programma, sarà depositato lunedì 25 novembre in commissione Finanze alla Camera. La lotta all'evasione è uno dei punti più ...

Bollo auto e Manovra 2020 : pronto emendamento per banca dati unica Contro inadempienti : Uno degli obiettivi per la Manovra 2020 è individuare strategie finalizzate a limitare l'evasione fiscale. Si stima che il mancato pagamento dei tributi, in Italia, valga circa 119 miliardi di euro. Una cifra che, se recuperata, sarebbe un vero e proprio toccasana per le asfittiche casse dello Stato italiano, da sempre alle prese con difficoltà dettate da un alto debito pubblico. Pur non essendo tra le voci che fa registrare la maggiore perdita ...

Rimediamo ai disastri di Salvini - Con la manovra il paese ripartirà : Firenze. Il ministero dell’Economia, Roberto Gualtieri del Pd, intervistato da Claudio Cerasa alla Festa del Foglio ha detto che la legge di Bilancio del governo Pd-M5s "migliorerà molto presto" la condizione economica del paese dopo l’esperienza del governo precedente e i "disastri di Salvini".

Manovra : verso la Conferma nel 2020 per il «bonus verde» - più asili nido : Proroga sullo sconto al 36% (fino a massimo 3mila euro) per le spese per risistemare o attrezzare giardini e terrazzi. Un «pacchetto famiglia» tra emendamenti segnalati da Pd, M5S e Iv

Manovra - verso Conferma bonus verde anche nel 2020 : Si va verso una conferma, anche per il 2020, del cosiddetto 'bonus verde', cioe' lo sconto al 36% fino a massimo 3mila euro per le spese sostenute per risistemare o attrezzare giardini e terrazzi. A chiederlo ci sono gia' diversi emendamenti dei gruppi (tra cui Pd, Leu e M5S) che hanno segnalato le proposte di modifica alla commissione Bilancio del Senato. Ma il tema, secondo quanto viene riferito, e' stato oggetto anche della riunione di ieri ...

Manovra - bonus neomamme : esonero Contributivo per il datore di lavoro fino a tre anni : La neo ministra del lavoro, la pentastellata Nunzia Catalfo, ha proposto di inserire nella Manovra 2020, che sta seguendo l'iter di approvazione tra Camera e Senato, un bonus per tutelare le neomamme nel mondo del lavoro. La proposta oltre a salvaguardare le donne, molte delle quali costrette a lasciare il proprio posto di lavoro dopo il primo anno di maternità, deve essere intesa anche come incentivo all'aumento della natalità....Continua a ...