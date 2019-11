Venezia | Pellicani Pd | ' il Comitatone apre una nuova stagione dopo il 12 novembre'

Venezia : Pellicani (Pd) - 'via libera a mozione con voto di tutti i gruppi' : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) - "Oggi sono molto contento, la Camera ha dato un bel segnale alla Città di Venezia. In queste ore in cui i Veneziani stanno facendo la conta dei danni e c'è ancora tanta disperazione e rabbia, la Camera ha votato pressoché all'unanimità (3 soli voti contrari) una mozion

Venezia : Pellicani (Pd) - ‘il governo intervenga subito’ : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) – “Una notte da incubo a Venezia. L’acqua alta si è fermata a quota 187 cm. Un disastro. Solo pochi centimetri in meno del 1966 quando arrivò a 194 cm. Oggi sarà un’altra giornata di passione. I danni saranno ingentissimi. In queste ore drammatiche è il momento della solidarietà e del lutto perché è morta una persona a Pellestrina. La città deve trovare la forza per rialzarsi, ma serve ...

Venezia : Pellicani (Pd) - ‘entro l’anno al via il protocollo fanghi’ : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – “Siamo finalmente vicini allo sblocco del protocollo fanghi. Il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente ha fatto sapere che il governo si impegna a chiudere la partita entro l’anno. è un fatto molto importante perché consente di risolvere un problema molto sentito in città. Oggi in Commissione Ambiente il governo ha risposto a una mia interrogazione a risposta immediata (question time) ...

Venezia : Pellicani (Pd) - ‘entro l’anno al via il protocollo fanghi’ (2) : (AdnKronos) – “Inoltre nell’ambito degli interventi di manutenzione della laguna, è necessario risolvere al più presto anche la questione relativa alla realizzazione delle opere di protezione della cassa di colmata B lungo il Canale dei Petroli, il cui progetto prevede la realizzazione di una palancolata lunga 1335 metri, con altezza 8,5 metri”, sottolinea.“Come Deputato del Pd di Venezia continuerò a seguire passo ...

