Titoli e aperture |  Alitalia e Fondazione Open sui giornali di oggi

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Salta la cordata per salvare la compagnia di bandiera dei cieli. Il premier Giuseppe Conte dichiara che per Alitalia "non c'è una soluzione che preveda l'intervento dei privati". E il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ripropone il ritorno dell'Iri per rilanciare il Paese proprio partendo dalla soluzione delle due grandi crisi aziendali sul tappeto come Alitalia ed ex Ilva. Per la compagnia aerea spunta anche un piano per dividere l'azienda in tre. E soprattutto prende corpo l'ipotesi di un intervento di Invitalia, afferma il Corriere della Sera. Intanto sul fronte autostradale, venti sono i viadotti a rischio e anche sotto inchiesta da parte della Procura di Genova: diciotto sulle autostrade tra Liguria e Piemonte; uno sulla Napoli-Canosa di Puglia; l'altro a Pescara, sulla Bologna-Taranto. Ponti che presentano elevate criticità, tanto da far dire al pm che ...

