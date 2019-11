Roberto Mancini | 55 anni da numero 10

Buon compleanno Lionello Manfredonia - Roberto Mancini… : Buon compleanno Lionello Manfredonia, Roberto Mancini… …Maurizio Liverani, Franca Gandolfi, Aldo Maccione, Carlo Scognamiglio, Julia Timoshenko, Ugo Cappellacci, Luigi Contu, Andrea Manciulli, Luigi Datome, Lia Valerio, Moreno… Oggi 27 novembre compiono gli anni: AniMe (Barbara Palermo), dj, discografica; Luciana Baccalin, ex giocatrice di curling; Mario Ferrari, ex calciatore, allenatore, ex pallavolista; Giordano Caselli, ex calciatore; ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020. Roberto Mancini : “Nove gol non si fanno a caso” : Una festa tricolore a Palermo. Dieci su dieci per la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini nelle Qualificazioni agli Europei del 2020. Gli azzurri chiudono in grandissimo stile facendo esplodere il pubblico con un 9-1 davvero da record contro l’Armenia. Le parole nel post partita di Mancini: “La serata è stata bella, era l’ultima di qualificazione. L’abbiamo presa bene e non si fanno nove gol a caso, è perché ...

Calcio - Roberto Mancini : “Non mi aspettavo le dieci vittorie di fila. Volevamo riavvicinare i tifosi all’Italia” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera (ore 20.45) scenderà in campo a Palermo per affrontare l’Armenia nell’ultima partita delle qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. La nostra Nazionale è già certa del pass per la rassegna continentale in virtù di nove vittorie consecutive e si è già assicurata il diritto di essere testa di serie nel sorteggio che definirà la composizione dei gironi, l’ultimo incontro è ...

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Calcio - Roberto Mancini : “Stasera ho visto un’ottima Italia” : L’Italia ha vinto per 0-3 in Bosnia, e Roberto Mancini è andato a superare il record di vittorie consecutive da CT che apparteneva a Vittorio Pozzo. La nostra Nazionale ha aritmeticamente ottenuto lo status di testa di serie nel sorteggio dei raggruppamenti della manifestazione continentale. Mancini ha fine gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Così il CT: “Abbiamo superato un mito, e questo non può che far piacere. Stasera ho ...

Roberto Mancini distoglie l’attenzione dalla nazionale per parlare di Marcello Lippi - Sarri-Ronaldo - di Ibrahimovic : Roberto Mancini L’allenatore della nazionale italiana Roberto Mancini, impegnato questa sera in trasferta contro la Bosnia, in un’intervista al Corriere dello Sport parla di Marcello Lippi, di Sarri-Ronaldo, di Ibrahimovic. “Mi dispiace per Marcello, è stato ed è un grande allenatore, ha vinto tutto nella sua carriera, ho sentito che anche prima c’erano state delle polemiche, non conosco bene la situazione, ma mi ...

Calcio - Roberto Mancini in vista di Bosnia-Italia : “Noi vogliamo vincere - loro più forti della Finlandia” : Domani la Nazionale di Italiana di Roberto Mancini torna in scena per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Gli azzurri, reduci da otto successi consecutivi e già con il pass in tasca per la fase finale della rassegna continentale, affronteranno la Bosnia a Zenica (Calcio d’inizio alle ore 20.45) allo Stadio “Bilino Polje“. La selezione nostrana vuole confermarsi dominatrice del raggruppamento e dunque dar seguito alla ...

Calcio - Roberto Mancini in vista di Bosnia-Italia : “Noi vogliamo vincere - Bosnia più forte della Finlandia” : Domani la Nazionale di Italiana di Roberto Mancini torna in scena per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Gli azzurri, reduci da otto successi consecutivi e già con il pass in tasca per la fase finale della rassegna continentale, affronteranno la Bosnia a Zenica (Calcio d’inizio alle ore 20.45) allo Stadio “Bilino Polje“. La selezione nostrana vuole confermarsi dominatrice del raggruppamento e dunque dar seguito alla ...

Calcio - Roberto Mancini : “Dovremo trovare soluzioni per fare sempre meglio - per l’Europeo vedremo di trovare delle varianti” : La Nazionale italiana di Calcio si appresta a vivere i due match contro Bosnia ed Armenia per chiudere trionfalmente il girone di qualificazione agli Europei del 2020: Roberto Mancini è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport” alla vigilia del doppio impegno importante in ottica ranking per essere testa di serie in fase di sorteggio. Così il CT alla Rosea: “Soprattutto quello in Bosnia sarà un bel test: stadio piccolo, ...

Qualificazioni ad Euro 2020 : le novità nelle convocazioni di Roberto Mancini : Ci sono tre importanti novità nella Nazionale del Mancio. Si tratta della prima convocazione in azzurro per il centrocampista della

I calciatori convocati da Roberto Mancini per le prossime due partite della Nazionale : Sono stati comunicati i nomi dei 29 calciatori convocati dall’allenatore Roberto Mancini per le partite che la Nazionale italiana maschile di calcio giocherà contro la Bosnia Erzegovina e l’Armenia il 15 e il 18 novembre. Le partite fanno parte del

Roberto Mancini si rilassa la mare - : Fonte foto: Franco TraniRoberto Mancini : relax autunnale del ct della Nazionale! 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Relax autunnale per il ct degli Azzurri, Roberto Mancini, che ad Ischia si gode il sole insieme alla moglie Silvia Fortini. Mancini ha scelto di prendersi qualche giorno di vacanza al Regina Isabella di Lacco Ameno prima di riprendere gli impegni della Nazionale di calcio. Foto di Franco Trani ...

VIDEO Roberto Mancini : “Io come Pozzo? Mi basterebbe vincere gli Europei” : Non può che essere soddisfatto al termine della vittoria per 5-0 in casa del Liechtenstein valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Gli Azzurri centrano l’ottavo successo in altrettanti appuntamenti e confermano l’ottima crescita di gruppo ed a livello di singoli di questo percorso. Il CT tocca diversi punti, dalle difficoltà del primo tempo, fino a parlare degli elementi a disposizione. Prosegue il dualismo tra Belotti e ...

Calcio - Roberto Mancini : “Partita importante per vedere chi ha giocato meno. Il record di Pozzo? Vorrei vincere gli Europei!” : Roberto Mancini e la sua Nazionale allungano la propria striscia vincente. Gli azzurri si sono imposti 5-0 contro il Liechtenstein nell’ottavo incontro del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Un successo rotondo nel quale, soprattutto negli ultimi 20′, i nostri portacolori hanno trovato la via della rete con una certa facilità, facendo la differenza rispetto a una compagine di livello decisamente più basso. Il CT ha ...