Raggi | prima di poteri va ripristinata credibilità città

Roma – "La Raggi e' una peste, prima se ne va e' meglio e' per Roma". Lo dice Matteo Salvini, incontrando gli ambulanti che stanno manifestando in piazza Montecitorio.

Roma – "Blitz questa mattina all'alba di circa 200 agenti della Polizia locale di Roma Capitale a San Basilio. Vogliamo verificare che chi alloggia negli appartamenti del Comune sia in regola. Il rispetto della legalita' viene prima di tutto". Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi

Fdi : a Primavalle chiuso centro anziani - Raggi deve intervenire : Roma – “La manutenzione dei locali comunali e’ sempre piu’ nel caos visto che oggi e’ stato chiuso il centro anziani Primavalle. Il centro di Primavalle e’ uno dei piu’ antichi e ha il piu’ alto numero di iscritti tra i centri del municipio e della citta’ tutta. Una struttura che e’ stata sempre un punto essenziale di ritrovo ed aggregazione delle persone anziane del quartiere, che lo ...

Striscia la Notizia - 30 anni dopo la prima puntata... il più clamoroso traguardo Raggiunto dal tg satirico : Per quanto riguarda la tv, Striscia la Notizia e Le Iene rappresentano ormai capisaldi dell' intrattenimento e dell' informazione fatta con cura, approfondimento e talvolta sentimento. Antonio Ricci, il papà di Striscia, non si sarebbe mai immaginato un qualcosa di così longevo; infatti, il tg satir

Selena Gomez con "Lose You To Love Me" ha Raggiunto per la prima volta un traguardo molto importante

Le Blackpink hanno Raggiunto un incredibile primato su Spotify

Al via Braveheart di Roberto Saviano : la prima puntata è sul coRaggio secondo Camus : La prima puntata del nuovo format nato dalla collaborazione di Facebook e Ciaopeople e intitolato "Braveheart" con Roberto Saviano è dedicata al coraggio delle parole secondo lo scritto francese Albert Camus: "Le sue parole non sconfiggeranno la fame, non fermeranno le guerre, non annienteranno i virus, ma arriveranno ai lettori. Questo è Camus: guardare la ferita e cercare la possibilità di guarirla".Continua a leggere

Tumore del polmone : nivolumab e ipilimumab - studio di fase 3 CheckMate -9LA ha Raggiunto l’endpoint primario : Bristol Myers-Squibb ha annunciato che lo studio di fase 3, CheckMate -9LA, su nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio somministrati contemporaneamente a due cicli di chemioterapia per il trattamento di prima linea del Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ha raggiunto l’endpoint primario di superiore sopravvivenza globale (OS) in un’analisi ad interim pre-specificata. In questo studio, il trattamento di ...

E’ la prima causa di morte - eppure la popolazione ad alto rischio la sottovaluta : risultati poco incoRaggianti da un’indagine sugli italiani : C’è da chiedersi come mai, pur sapendo di rischiare la propria vita, una persona ad alto rischio cardiovascolare, decida di non preoccuparsi o magari di rimuovere il problema. Sono poco incoraggianti i risultati di un’indagine sugli italiani ad alto rischio cardiovascolare che conferma come 3 su 10 non assumono i farmaci prescritti, la metà li assume in modo saltuario e più della metà non ha cambiato stile di vita2. Questi e altri ...

Storica prima passeggiata spaziale di sole donne : “Siete molto coRaggiose” : Christina Koch e Jessica Meir sono entrate oggi nella storia con la loro ‘passeggiata nello spazio’, la prima di solo donne. Le due astronaute della Nasa sono uscite dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per effettuare dei lavori di riparazione. Obiettivo della missione, che dovrebbe durare cinque ore e mezzo, è di aggiustare un’unità di ricarica difettosa della batteria che serve a regolare l’energia solare ...

Jannik Sinner - Tiafoe battuto ad Anversa : il 18enne azzurro Raggiunge la prima semifinale Atp ed entra nella Top 100 al mondo : La prima semifinale nel circuito maggiore ad appena 18 anni. Jannik Sinner ad Anversa consacra la stagione della sua esplosione: il tennista azzurro, dopo aver eliminato agli ottavi Gael Monfils, numero 13 al mondo, sconfigge anche lo statunitense Frances Tiafoe per 2 set a 1 (6-4 3-6 6-3) e si qualifica al penultimo atto del torneo Atp 250. Il diciottenne di Sesto Pusteria, in Alto Adige, ha mostrato di saper reggere la pressione e i colpi di ...

Italia cinque stelle - il mini vertice di Di Maio prima del discorso finale La foto Caos all’arrivo di Raggi video : È cominciata a Napoli la seconda giornata della celebrazione dei dieci anni del Movimento. Dovrebbe invece tenersi stasera il vertice di governo sulla manovra

Marino : Raggi ha cambiato 20 assessori e dirigenti in 3 anni - vuole distruggere quanto fatto prima : Roma – “In tre anni di governo della Capitale sono stati sostituiti oltre venti fra assessori e dirigenti apicali delle aziende di Roma, manca una visione del futuro e si punta solo a distruggere qualunque cosa fatta prima, come nel caso del nostro progetto sulla gestione dei rifiuti”. Lo scrive su Twitter l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. L'articolo Marino: Raggi ha cambiato 20 assessori e dirigenti in 3 anni, vuole ...