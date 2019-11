Ordinanza Regione | durante feste impianti al massimo

Ordinanza Regione : discarica Colleferro attiva fino a 15 gennaio : Roma – “La ricezione della discarica di Colle Fagiolara, gestita dalla societa’ Lazio Ambiente spa presso il Comune di Colleferro , e’ prorogata al 15 gennaio 2020 – termine non ulteriormente prorogabile – in ragione dell’interruzione dell’operativita’ dello stesso impianto determinatasi nel mese di novembre 2019”. È una delle disposizioni previste dal presidente della Regione Lazio, ...

Ordinanza Regione : Roma deve attivare discariche entro 20 giorni : Roma – La Regione Lazio concede al sindaco di Roma Virginia Raggi 20 giorni per trovare e mettere in esercizio una o piu’ discariche nella Capitale per scongiurare l’emergenza rifiuti. È il cuore dell’Ordinanza emanata oggi dal governatore Nicola Zingaretti al termine di una giornata densa polemica con la presenza della stessa Raggi al Consiglio regionale straordinario dedicato proprio ai rifiuti. Nel dettaglio ...