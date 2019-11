Mauro Corona a CartaBianca oltre Greta Thunberg | dalla Berlinguer col grembiule

Cartabianca - nuova crisi tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer? Le parole dello scrittore : Aria di una nuova crisi tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer? “Io a CartaBianca? Devo fare fino a giugno, se resisto...”. A parlare è Mauro Corona, che è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Perché ha dei dubbi sulla sua pres

Cartabianca - Mauro Corona : "L'Umbria è la cartina di tornasole di quello che può succedere in altre regioni" : Mauro Corona non è uno che le manda a dire e nell'ultima puntata di Cartabianca di Bianca Berlinguer su Raitre, ha suonato la sveglia al premier Giuseppe Conte. "Il risultato delle elezioni regionali in Umbria è la cartina di tornasole di quello che potrebbe succedere in altre regioni", avverte lo s

Mauro Corona contro Beppe Grillo : No voto ad anziani? Gli leverei la parola... : Togliere il diritto di voto agli anziani è stata l’ultima proposta-provocazione di Beppe Grillo, fondatore e garante del Movimento 5 Stelle. Un'uscita sopra le righe che, ovviamente, non è passata inosservata e ha fatto molto discutere. Una sparata con la "s" maiuscola alla quale hanno replicato in tanti. E in diversi hanno ricordato al comico che la sua carta d'identità dice anno di nascita 1948: insomma, anche lui dovrebbe rinunciare al ...

Cartabianca - Mauro Corona a Bianca Berlinguer : "Quanto durerà questo governo" : "La mossa di tagliare i parlamentari non è demagogica ma furba". Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai tre, commenta così la riforma del Parlamento: "Hanno fatto vedere agli italiani che mantengono le promesse. Non essendo un mago, mi ero affidato a Matteo Salvini che dicev

Sono stato epurato! Mauro Corona contro CartaBianca : Ospite di “Un giorno da pecora”, lo scrittore alpinista critica ancora il talk ma “apre” alla Berlinguer: “Le voglio bene e vorrei chiederle scusa in pubblico”. Non accenna a finire la querelle tra Mauro Corona e CartaBianca. Dopo il polemico addio dello scrittore alpinista al programma, arrivato tramite una discussa intervista concessa a FQMagazine, Bianca Berlinguer ha “licenziato” in diretta l’opinionista nel corso della ...

Non vedo l’ora che finisca! Lo sfogo di Mauro Corona a Cartabianca : Mauro Corona si è stancato di Cartabianca, il programma della Berlinguer: meglio le montagne e meglio i libri. Intervistato da Giulio Pasqui del Fattoquotidiano.it, Corona, che è alpinista, scrittore e scultore insieme, tira le somme della stagione oramai agli sgoccioli. Nata per caso, l’esperienza con Bianca Berlinguer sembra essere arrivata a una conclusione. Corona, che non risparmia severe critiche alla conduzione del programma, non ha ...